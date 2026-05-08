LVBP 2026-2027 se jugaría en honor a los "Héroes del 26"

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En una reunión de la LVBP, los gerentes de los ocho equipos que hacen vida en el circuito rentado nacional han llegado a un acuerdo unánime: la temporada 2026-2027 se disputará en honor a los "Héroes del 26". Esto según lo reportado por el periodista Carlos Valmore Rodríguez.

De esta manera, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tendría la intención de rendirle homenaje a la selección de Venezuela que se consagró como campeona del mundo en el pasado Clásico Mundial de Beisbol de 2026, luego de derrotar en una histórica final al combinado de Estados Unidos, por pizarra de 3-2, para darle así al país su primer título en este campeonato.

LVBP honrará a los campeones mundiales

Según resaltó Carlos Valmore Rodríguez, los ocho gerentes de la LVBP acordaron que la campaña 2026/27 sea en honor al equipo criollo campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Eso sí, la propuesta todavía debe ser elevada a la Convención Anual, que se llevará a cabo durante los primeros días del próximo mes de julio.

Cabe resaltar que, históricamente, las temporadas de nuestra pelota profesional suelen ser dedicadas a figuras resaltantes del beisbol venezolano. Por ejemplo, la pasada 2025/26 se jugó en honor a David Concepción, mientras que la 2024/25 se jugó como homenaje a Víctor Davalillo.