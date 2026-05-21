LMBP: Renato Núñez ilusiona al Magallanes con una racha formidable en Caciques

Suscríbete a nuestros canales

Luego de ser campeón con los Navegantes del Magallanes en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Renato Núñez sigue totalmente inspirado, y con un nivel formidable. El toletero, que se encuentra activo con Caciques de Distrito Capital en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, sencillamente no para de batear.

El infielder criollo se encuentra en medio de un momento de forma dulce, y este miércoles 20 de mayo fue clave en el triunfo de los capitalinos sobre Delfines de La Guaira, al irse de 3-2, para así prolongar además una importante racha que lo ha convertido en uno de los mejores bateadores de esta temporada en este circuito veraniego.

Renato Núñez no para

Ante Delfines de La Guaira, Renato Núñez tuvo una buena jornada, con dos inatrapables y par de carreras remolcadas, para ayudar al triunfo de los suyos. De esta manera, el slugger llegó a 17 juegos consecutivos con al menos un hit, racha que hace que su promedio de bateo suba a .392, uno de los mejores del campeonato.

En general, el slugger muestra también un OPS de 1.230, tiene 10 batazos de vuelta completa y ha remolcado 28 carreras, por lo que es un candidato formidable para ser considerado para el premio al Jugador Más Valioso de 2026, y su momento ilusiona desde ya a la fanaticada magallanera pensando en la LVBP en el mes de octubre.