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LMBP: juegos para el fin de semana en vivo y gratis

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) se disfruta junto a los especialistas en deportes de Meridiano Televisión

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Meridiano

Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 11:09 am
LMBP: juegos para el fin de semana en vivo y gratis
Samanes por Meridiano Televisión / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

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La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) rae dos emocionantes encuentros para este fin de semana en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Además de la señal abierta, los encuentros también estarán disponibles en streaming HD a través de meridiano.net, gratis. También en HD por SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

  • SÁBADO 2 DE MAYO MARINEROS VS SAMANES / INICIO 5:00 P.M.
  • DOMINGO 3 DE MAYO GUERREROS VS CACIQUES / INICIO 1:00 P.M. 

Sigue de cerca todos los acontecimientos de la LMBP a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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