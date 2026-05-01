LMBP: juegos para el fin de semana en vivo y gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) rae dos emocionantes encuentros para este fin de semana en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Además de la señal abierta, los encuentros también estarán disponibles en streaming HD a través de meridiano.net, gratis. También en HD por SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go.

SÁBADO 2 DE MAYO MARINEROS VS SAMANES / INICIO 5:00 P.M.

/ INICIO 5:00 P.M. DOMINGO 3 DE MAYO GUERREROS VS CACIQUES / INICIO 1:00 P.M.

Sigue de cerca todos los acontecimientos de la LMBP a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.