Leones del Caracas da a conocer a su nuevo gerente deportivo para la 2026-2027

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Leones del Caracas hace oficial la llegada del ex grandeliga Robinson Chirinos al frente de la gerencia deportiva del conjunto melenudo, de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Una campaña para comenzar un proyecto deportivo de campeonato.

Robinson Chirinos es uno de los ex peloteros venezolanos con mayor experiencia en Grandes Ligas. También en la LVBP con Navegantes del Magallanes, el eterno rival del Caracas. Sin embargo, la gerencia confía en sus 10 años de profesionalismo en el beisbol venezolano.

Chirinos ha destacado por su liderazgo y manejo estratégico del juego. Su experiencia con organizaciones como Astros y Rangers le otorga una visión privilegiada para identificar talento y negociar con los principales filiales de MLB. El trabajo de scout del ex pelotero será clave en esta etapa.

Leones del Caracas apuesta por la modernización de su dirección

Leones del Caracas es el equipo más ganador del beisbol en Venezuela. Con esa consigna, tener un año sin títulos es un desastre en todo sentido. Por esa razón, se apuesta por Robinson Chirinos, la idea es modernización el área deportiva con un perfil conocer del beisbol invernal.

Robinson buscará fortalecer los vínculos con prospectos emergentes, facilitando los permisos necesarios para que el talento joven se uniforme en el Estadio Monumental. El reto para el barquisimetano es inmediato debido a la alta exigencia de la fanaticada caraquista.

De hecho, al ser un ex pelotero del equipo rival, la crítica estará de su lado en todo momento. Esto lo obliga a actuar con toda la responsabilidad de su cargo, teniendo en cuenta que está en una nueva etapa de liderazgo técnico, trayendo metodologías avanzadas a la franquicia.