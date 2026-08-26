Harold Castro deslumbra en Corea y recibe un premio que ilusiona a los Leones del Caracas

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Harold Castro continúa consolidando una temporada de alto nivel en el beisbol asiático. El venezolano se ha convertido en una de las principales figuras ofensivas de los Kia Tigers durante la campaña 2026 de la Liga Coreana de Beisbol (KBO), donde ha respondido con consistencia y producción en momentos importantes.

Ese rendimiento tuvo su recompensa este martes, cuando fue reconocido oficialmente por su extraordinario desempeño durante el mes de julio, un periodo en el que se convirtió en uno de los bateadores más dominantes del campeonato.

Harold y su valioso mes

El infielder venezolano fue condecorado con el premio Shell Helix al Jugador Más Valioso del mes de julio en la KBO, distinción que se entrega tomando en cuenta el rendimiento de los peloteros durante ese periodo. El Tren del 23 terminó como el jugador de posición con mayor WAR mensual, con una cifra de 1.53.

Durante ese lapso, el caraqueño disputó 21 encuentros y dejó números ofensivos de alto impacto. En 84 turnos al bate conectó 34 imparables, incluyendo siete dobles y siete jonrones, además de impulsar 17 carreras y anotar otras 17.

Su producción ofensiva fue clave para que los Kia Tigers tuvieran un repunte considerable en la tabla de posiciones. Incluso, cerró el mes con actuaciones destacadas que terminaron de impulsar su candidatura al reconocimiento.

Más allá de lo conseguido en Corea, este presente representa una noticia positiva para los Leones del Caracas, organización con la que Harold Castro espera reportarse más temprano que tarde en la temporada 2026-2027 de la LVBP.

Su elevado nivel competitivo en la KBO le permitirá llegar al torneo venezolano en un momento ofensivo ideal y con la confianza de haber sido protagonista en una de las ligas más exigentes de Asia.

Números de Harold Castro en el mes de julio en la KBO