Francisco "El Kid" Rodríguez, Endy Chávez y Tomás Pérez son exaltados al Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Beisbol Venezolano tiene nuevos integrantes. Este miércoles 16 de septiembre, la prestigiosa institución que es insignia dentro de la pelota criolla anunció que tres nuevas leyendas pasarán a formar parte de este prestigioso Salón.

En este caso, los peloteros elegidos fueron Endy Chávez, Francisco "El Kid" Rodríguez y Tomás Pérez. El jugador con mayor porcentaje de votos recogidos fue "El Kid", quien sumó el 78% de los votos; Endy Chávez lo siguió de cerca con 76% y Tomás Pérez recibió el mínimo requerido (75%) para ser exaltado.

Tres nuevos inmortales

Y es que, en efecto, los tres jugadores poseen méritos más que suficientes para estar en el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano. Francisco Rodríguez es, sin duda alguna, el mejor relevista en la historia de nuestro país, con 437 salvados en las Grandes Ligas, incluyendo la temporada con más rescates (62) de la historia, además de efectividad de 2.86 de por vida. En Venezuela tuvo efectividad de 2.71, y fue campeón como refuerzo de los Leones del Caracas en la 2005/06.

Endy Chávez acumuló nada más y nada menos que 19 campañas en la LVBP, dejando más de 600 imparables y seis campeonatos. También jugó 13 zafras en las Grandes Ligas, en donde vistió siete uniformes y disputó más de 1000 encuentros.

Finalmente, Tomás Pérez es una de las más grandes leyendas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En 24 temporadas, "Tomasito" se convirtió en uno de los 10 jugadores con al menos 1000 hits en nuestra pelota invernal, una cifra maravillosa que engalana una carrera que también vivió 12 campañas en las Grandes Ligas.