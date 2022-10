LVBP: Así se jugará la jornada de hoy lunes 31 de octubre en la zafra 2022-2023

La temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sigue en marcha y este lunes 31 de octubre tendremos acción. Debido a las lluvias entre semana, hoy se empezarán a disputar los encuentros reprogramados.

Las fuertes lluvias en Caracas y en otras ciudades de Venezuela afectó el desarrollo de muchos juegos durante la semana pasada en la pelota rentada, pero en la busca de recuperar tiempo perdido, hoy 31 de octubre inicia la reprogramación de encuentros en la cidad capital.

El juego pospuesto por lluvia el pasado viernes entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira será el único juego de la jornada de este lunes. El encuentro será a las 5:00 de la tarde en el Estadio Universitario con el equipo salado como local.

Leones del Caracas Vs. Tiburones de La Guaira (Estadio Universitario de Caracas - 5:00 de la tarde)

INFORMACIÓN ⚠️



Juegos reprogramados:



Leones vs Tiburones, lunes 31 de octubre. 05:00 PM.



Tiburones vs Leones, lunes 05 de diciembre. 05:00 PM



Caribes vs Tiburones, doble juego domingo 11 de diciembre. 01:00 PM.#PaEncima #60Aniversario