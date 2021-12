El cambio drástico de Ronald Herrera (Análisis)

beisbol venezolano

Guillermo Liñares

Si hay un hombre dentro de los Leones del Caracas que ha vivido una transformación, desde que comenzó la temporada, es el lanzador derecho Ronald Herrera.

La metamorfosis del maracayero se explica en los números que ha dejado desde que abre juegos, desde su faceta de iniciador parece devolverle el brillo que el cuerpo técnico y la gerencia capitalina esperan de él.

Herrera tuvo un 2020 “horrible” con Leones. Fue castigado, bateado, no tuvo la capacidad para sacar outs, no pudo cumplir con las altas expectativas que habían con él, porque a fin de cuentas es el brazo grandeliga, y eso en el circuito venezolano siempre es un plus.

0-1, 31.76 de efectividad, 5 innings y dos tercios con la bicoca de 21 carreras, le permitieron el diestro la temporada pasada. Lanzó cuatro juegos, solo dos como abridor, recibió además dos jonrones, dio ocho boletos y ponchó a dos.

¿Cómo podía la gerencia de Richard Gómez confiar en alguien que no contaba con ningún argumento? "Es un brazo del cual seguimos confiando y por eso le daremos una segunda oportunidad" dijo el gerente deportivo en la pretemporada, algo que a largo plazo terminó por darle la razón.

Cuando los Leones se preparaban para el inicio de la campaña 21-22, allá cuando pocos están enterados de los intríngulis de lo que ocurre en la cueva, Herrera mostraba optimismo. "Quiero demostrar de lo que soy capaz. Voy a trabajar mi recta cortada, mi cutter, y seguir con mi cambio que fue lo que me llevó a Grandes Ligas", dijo al ser consultado sobre el plan de trabajo para esta ocasión.

Su esfuerzo valió la pena. El cambio es drástico, porque en 10 juegos posee efectividad de 3.24 y tres de esos encuentros los ha lanzado como abridor, lo que más le gusta.

De hecho, Ronald Herrera tiene estos números en el rol de abridor: 13 episodios, una carrera permitida, 11 hits, cuatro boletos, cinco ponches y minúscula efectividad de 0.69.

Seis entradas de una sola carrera ante Magallanes y cinco entradas en blanco ante Tiburones en la penúltima, son los últimos trabajos de un hombre que José Alguacil tiene bien conceptuado: "Por algo es grandeliga, por algo lanzó con los Yankees de Nueva York (en 2017). Wilson Álvarez ha trabajado mucho con él y confiamos en su trabajo"

Y esa confianza, que el mismo serpentinero atribuye a la comunicación con Jhonny Pereda detrás del home, es la que lo tiene viviendo una especie de resurrección. Lo agradece su equipo... y la afición melenuda.