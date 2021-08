Frank Díaz: Esto poco a poco irá cambiando

beisbol venezolano

Viernes 27| 11:51 pm







Nos fue bastante difícil en los tres juegos contra Marineros de Carabobo, estábamos desconcentrados"

Redacción Meridiano

CARACAS. El experimentado Frank Díaz empezó a dar dividendos para Líderes de Miranda, y tras un inicio lento, comenzó a carburar y fue parte fundamental en la victoria de este viernes sobre Guerreros de Caracas (6-3).

La vio clarita, al irse de 2-2 y remolcó una carrera clave en el séptimo inning, frente al serpentinero de los capitalinos Roger Villalba. "Estuve viendo cómo le pitchaba a Balbino (Fuenmayor), me fui con esa idea, me lanzó totalmente diferente, cambio y slider, traté de concentrarme del medio hacia el jardín derecho (...) me lanzó slider y pude conectar la bola para impulsar la carrera", dijo a LMBPTV el jardinero de 38 años.

La situación de los mirandinos es difícil, al tener récord de 7-11, pero el valenciano cree que es posible remontar en la tabla y acceder a la postemporada. "Fue un poco lento, nos fue bastante difícil en los tres juegos contra Marineros de Carabobo, estábamos desconcentrados, no teníamos idea de lo que estabamos haciendo. Vinimos, trabajamos para concentrarnos", avisó.

"Logramos concentrarnos y hacer las carreras importantes. Estamos varios bateadores muy buenos como Balbino o yo, varios más, esto poco a poco irá cambiando, es lo que dije, tenemos pitcheo abridor, relevo y cuando un equipo se une es difícil ganarle", cerró Díaz, quie espera levantar más.