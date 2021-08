Guerreros completó segundo día de pretemporada

beisbol venezolano

Lunes 2| 11:06 pm





GUACARA. Guerreros de Caracas continúo con su preparación de cara al inicio de la primera edición de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, el próximo 6 de agosto, cumpliendo con su segundo día de prácticas.

Esta segunda jornada de entrenamientos estuvo enmarcada por la sesión de bullpen que realizaron los serpentineros Yohan Pino, Rómulo Sánchez, Ramón Ramírez, Anthony Ortega, Eugenio Palma y Jesús Sánchez.

“Vi a los bateadores bastante bien, los lanzadores los vi excelente, me sorprendió mucho ver tantos brazos jóvenes, muchachos que me ponen a pensar del porqué no están en un equipo de MLB, porque de verdad hay mucho talento”, consideró el manager de la divisa capitalina, Guillermo Rodríguez.

Las actividades iniciaron en la jaula de bateo del estadio José Bernardo Pérez, en la que, divididos en tres grupos de cinco bateadores, ejecutaron swings, entre los que se encontraban Ezequiel Carrera, Gioskar Amaya, César Valera, Luis Álvarez, Josmar Cordero, Yonathan Mendoza, Brayan Hernández, Anderson Hidalgo, Gregori Rivero y Carlos Perdomo.

“Los bateadores la mayoría me impresionó por lo que vi, sin embargo en el cage es una cosa, la práctica de bateo en el terreno es otra y el juego es otra, pero por ahora se cumplió el objetivo que queríamos y esperemos que ahora las cosas nos salgan bien cuando inicie la temporada”, expresó Rodríguez.

Al término de ambas actividades, el grupo se trasladó al Estadio Los Pinos, ubicado en el municipio Guacara del estado Carabobo. Allí se ejecutaron jugadas de rutinas en el infield y en los jardines, para así finalizar con la jornada.

“Los juveniles me impresionaron bastante, por ejemplo (José) Conopoima, que pudiera incluso ser uno de nuestros abridores, también Werner Leal me sorprendió, el zurdo (Eugenio) Palma también anda muy bien, muchos de los lanzadores los vi bastante bien”, opinó el piloto de los caraqueños.

Este martes 03 de agosto continuarán los entrenamientos del equipo capitalino, mpero esta vez, comenzarán en el Estadio Los Pinos, a las 2:00 de la tarde. / Prensa Guerreros B.B.C