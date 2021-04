Alguacil ya ruge como un león

beisbol venezolano

El 2021 se ha convertido en un año de retos importantes en la carrera de José Alguacil como dirigente; además de –finalmente– poder desempeñarse en su rol de estratega con el equipo Doble-A de los Gigantes de San Francisco (Las Ardillas Voladoras de Richmond), el criollo fue designado como mánager de la selección venezolana que aspira clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, así como de los Leones del Caracas para la campaña 2021-22 de la LVBP.

Ante la responsabilidad de tomar las riendas de la novena capitalina, el propio Alguacil lo ha asumido como un nuevo reto en su carrera. “Los Leones del Caracas vienen de una temporada que dejó muchas incógnitas y muchos desagrados a una fanaticada exigente que merece un campeonato, han estado esperando pacientemente y tenemos que asumir esa responsabilidad”, destacó la nueva voz de mando de la cueva de Los Chaguaramos.

Para Alguacil, el primer paso fue construir un cuerpo técnico competitivo y profesional, que pueda trabajar con jóvenes y veteranos, que les permita poner el mejor equipo posible dentro del terreno. En sus propias palabras, el siguiente paso en el que están trabajando es tener una idea clara de dónde están las debilidades del equipo; uno de los principales aspectos que quiere analizar es el del pitcheo, pues es consciente de sus carencias.

Luego de su paso por la LIDOM con las Estrellas Orientales, Alguacil tenía el deseo de dirigir en Venezuela –el cual estuvo cerca de cumplir con Magallanes, pero la sanción que tiene el equipo lo impidió– y Richard Gómez no dudó en contactarlo cuando supo de su disponibilidad y disposición. “Llegamos a un acuerdo bastante rápido y aquí estamos para cumplir con este compromiso”.

Antes de profundizar en la construcción del equipo y las estrategias, el nuevo mandamás melenudo quiere saber a ciencia cierta con qué activos podrán contar de cara a la venidera temporada. “No soy una persona que hable por hablar, estamos evaluando quienes son esas piezas que puedan ayudarnos. Hoy en día las organizaciones de MLB han tomado decisiones respecto a nuestros jugadores que crean muchas limitaciones”, destacó el mánager caraquista.

Para el ex infielder, el beisbol pequeño es parte de su filosofía, se auto define como un mánager agresivo que combina –en su juego– el análisis estadístico y “la vieja escuela”. “Si contamos con un equipo de mucha ofensiva, hay que dejar que juegue y no inventar con jugadas pequeñas. Yo me moldearé a lo que tenga, pero sí soy de jugar agresivo, me gusta el ‘corring’ de bases, jugar buena defensa, y el pitcheo que es algo primordial y tenemos que reforzarnos; el pitcheo es lo que gana campeonatos”, enfatizó Aguacil.

Además, él ve como algo factible que su posición y sus contactos dentro de la organización de los Gigantes le permita establecer un puente para futuros refuerzos; a su vez, aclaró que no se limitarán al equipo californiano, sino que definirán qué es lo que necesita el equipo y una vez que conozcan los cupos disponibles buscarán alternativas.

Por otro lado, el equipo es la prioridad para el nuevo cuerpo técnico y el estratega quiso dejar claro que no habrá figuras por encima de la organización.

Además, ha manifestado estar constantemente en contacto con su cuerpo técnico y con la directiva del equipo para definir hacia qué camino quieren ir. Asimismo, el también seleccionador nacional se prepara para asumir el compromiso de guiar a la delegación criolla que busca un cupo en los Juegos Olímpicos.

Por el cupo

La selección Venezolana que dirigirá José Alguacil disputará el Preolímpico de Beisbol, en busca de un cupo para los Juegos de Tokio 2021. La fecha está pautada para el 31 de mayo.

Venezuela enfrentará a Cuba en su debut, para luego medirse a Colombia y Canadá durante la primera ronda. Antes se jugarán tres preparatorios, contra Dominicana (26 y 28 de mayo) y Estados Unidos (27 de mayo).

"Ha sido difícil la preparación por la situación con MLB, hemos tratado de contactar a los equipos para obtener los permisos; hay jugadores de Grandes Ligas que no están en roster y otros que tienen mucho tiempo en la pelota, en ligas como la de México. Tenemos ese rompecabezas, si no nos dan los permisos, buscar las opciones"