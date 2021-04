Leones envía a Luis Díaz y Francisco Carrillo a Tigres

beisbol venezolano

Miércoles 31| 9:50 pm





Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. Las gerencias de Leones del Caracas y Tigres de Aragua han tenido unas últimas horas movidas, con los primeros nombrando gran parte de su cuerpo técnico -incluido mánager- para el próximo campeonato de la LVBP, como los bengalíes al concretar su primer cambio en la noche del martes. Este miércoles, pactaron una transacción que involucró a cuatro peloteros.

Los lanzadores Luis Díaz (abridor) y Francisco Carrillo (abridor-relevista) pasaron a la tropa maracayera por el serpentinero zurdo Luis Ysla y el infielder Miguelángel Sierra, los cuales ahora estarán en la novena metropolitana.

Caracas no contó con Díaz en el pasado torneo de la pelota criolla, y Carrillo no ha mostrado la efectividad de antaño en los últimos dos años. 6.87 y 7.16 son sus porcentajes de carreras limpias permitidas entre 2019 y 2020, lo cual obligó a la directiva capitalina a mover fichas, y mandó a los actualmente agentes libres a Maracay, que los reciben con brazos abiertos debido a la sanción que sostienen por parte de la Oficina de Control de Bienes de Estados Unidos, que no les permite firmar a personal de MLB.

"Luis Ysla es un abridor de esta liga", dijo a prensa Leones el gerente deportivo Richard Gómez, al momento de realizar la transferencia. El siniestro ha realizado 17 aperturas en las tres últimas temporadas y viene de laborar en dos durante la más reciente zafra, en la que dejó 4.87 de efectividad en 20.1 innings, y 14 ponches.

"No es un secreto que hemos tenido problemas con los abridores en las temporadas anteriores. Necesitamos abridores criollos, para luego redondear la rotación con la importación", abundó el ejecutivo caraquista. Ysla tampoco tiene vinculación actualmente con la pelota organizada.

En cambio, a Sierra lo adquieren debido a una palabra mayor que llegó a los oídos de Gómez, el expelotero del club Gregorio Petit, quien le recomendó traerse al principalmente campocorto de 23 años. "Tiene 10 o más jonrones en varias temporadas en las menores, cosa que no es fácil para un muchacho de 23 años".

Pese a su promedio bajo en las ligas menores (.220), el guariqueño que batea a la derecha ha dado 42 cuadrangulares en 394 encuentros, en las granjas de Astros de Houston. Ha disparado 309 indiscutibles, 58 dobles, 11 triples y 151 carreras remolcadas, además de 162.

Incluso demostró su habilidad con el madero en su única incursión en Venezuela, cuando soltó tres indiscutibles en nueve turnos en la zafra 2016-2017, cuando se uniformó de tigre. "Si bien tiene poco promedio, es un pelotero que, por su juventud, todavía tiene por crecer", evaluó Gómez.

Aragua ha recibido en 24 horas a cuatro brazos que fortalecerá su staff de pitcheo, con el versátil Angelo Palumbo (con idéntico perfil a Carrillo), el relevista Leonel Campos, ambos llegados de Cardenales, y ahora estos dos escopeteros. Además, sumó al receptor Francisco Arcia.