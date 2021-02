Un año más para "Chivita" Lezama, quien llega a 102 y un tema que atender

No acompañó a Leones en la 2020-2021| Prensa Leones BBC

beisbol venezolano

Martes 9| 5:02 pm





Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. “Estoy bien, lo único es que tengo una pierna mala. Me operaron en el ortopédico infantil y me sacaron la protesis vieja, y me falta la nueva en la rodilla. Ando con un bastón de cuatro patas”, así le indicó Jesús Lezama, el fanático Número Uno de Leones del Caracas, al locutor Román Lozinski del Circuito Éxitos cuando fue consultado por su salud tras arribar este martes a 102 años de vida.

El aficionado por excelencia de la divisa metropolitana, quien durante el certamen 2020-2021 estuvo alejado de los estadios por la situación de la pandemia del nuevo coronavirus, que alejó al público de las gradas. Eso para él fue difícil, pero no más que su estatus actual.

Su cita con los médicos fue hace dos años, cuando le realizaron dicho ese retiro de manera quirúrgica. A su edad, no es un camino volver a pasar por una cirugía. Desde ese momento, tanto el reconocido conductor del horario matutino como los seguidores melenudos han emprendido acciones en las redes sociales para colaborar en su caso.

Infancia trinitaria. "Chivita" Lezama indicó durante la entrevista que sus primeros años “los pasé en Trinidad, porque mi mamá era enemiga de Juan Vicente Gómez”, presidente que gobernó a Venezuela durante 27 años, 16 primeros de él.

Luego regresó al país, en el que entró desde el estado Sucre, luego pasó a Tucupita (Delta Amacuro) y finalmente arribó a la capital, de la que ha vivido desde entonces. Actualmente está en la populosa zona de El Guarataro, Parroquia San Juan de Caracas.

Durante su juventud, indicó que compartió con figuras de la historia como Rómulo Betancourt o Jóvito Villalba. Luego de 1941, se abocó al béisbol y desde 1944 inició su seguimiento a la franquicia que en ese entonces, era conocida como Cervecería Caracas.

Para él, Leones es “el mejor equipo del mundo, los eternos campeones de Venezuela”, con una fluidez que contrasta la cantidad de calendarios vividos desde aquel 9 de febrero de 1919.