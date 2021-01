Jean Toledo: En esas circunstancias eres héroe o villano

beisbol venezolano

CARACAS. En una final, hay situaciones “pequeñas” que requieren a peloteros con suma experiencia y frialdad para resolverlas. Caribes de Anzoátegui ha encomendado esos entuertos a su “caballito de batalla”, Jean Toledo, para resolverlos y ser parte fundamental en los primeros dos lauros de la serie decisiva frente a Cardenales de Lara.

El relevista ha ingresado en los juegos 1 y 2 con situaciones de tres corredores en base y logró retirar con sendas rolatas a Francisco Arcia, en primera instancia, y Osman Marval en la segunda. Eso fue reconocido después al apuntarse un triunfo y un salvado respectivamente.

“No es un secreto que en los últimos años me han traído en situaciones de aguantar el juego y he logrado superar esos momentos de presión que se me dan”, dijo el derecho a Meridiano.Net de cara al tercer choque de la confrontación, primero en Maracay.

“Ahí uno piensa ‘bueno que sea lo que Dios quiera’ y si mantienes la fe que va a salir lo que esperas, se da, y quedas como héroe o villano”, argumentó el serpentinero de 37 años y 17 temporadas en la LVBP.

El trabajo en el pitcheo ha sido clave, pues en 20 innings la “Tribu” ha dejado en blanco a los bates crepusculares. “Mike (Álvarez, mánager) nos dijo que los juegos van estar en el pitcheo, con sabiduría y convicción lograremos las victorias”, expresó Toledo sobre el énfasis que se ha hecho en ese departamento.

Se encuentra en el cénit de otra campaña de solidez, en la que dejó efectividad de 2.61 en 15 cotejos durante la ronda regular, con ocho ponches en 10.1 innings de labor. No permitió carreras en semifinales frente a Navegantes del Magallanes (1.2 entradas, con un hold), en tres choques y ahora solo frente a dos bateadores tiene un tramo más en su actuación.

No cambia nada. El hecho de tener al que fue encargado especialmente de los lanzadores durante diez años como mánager ahora no ha significado un gran movimiento según lo que ve el nativo de Barcelona, aunque su recorrido le da la oportunidad de evaluarlo a la hora de usar sus pitchers.

“Mike ha sido un baluarte en el equipo con el pitcheo, creo que ha sabido manejar a la perfección el relevo en algunos momentos”, contó, y pese a algunos detalles, siempre ha mostrado su respaldo a los suyos. “A veces pone la pieza que es de ese inning y no salen las cosas pero sigue confiando en lo que tiene en el bullpen”.

Toledo solo no pudo estar como tal en la final 2014-2015, la que significó la segunda corona de los aborígenes, pese a que igual se anotó el anillo de campeón (actuó en 29 encuentros en la ronda regular y seis del round robin), por lo que tiene el conocimiento de cómo sobrellevar este momento positivo que han tenido, para cristalizar en un nuevo éxito.

De resto, dijo presente en las celebraciones de la 2010-2011 y 2017-2018, así como en los descalabros de la 2013-2014 y 2019-2020. “Darle gracias a dios por estar en todas esas finales, todas me las he disfrutado como esta en la actualidad, esperando ganar ese cuarto título”, avisó.

El ánimo en la choza no cambia, es el mismo de inicio de la campaña, aunque saben que están a dos lauros de conseguir el cuarto gallardete en Venezuela, una meta que el apagafuegos la tiene bien presente, para dársela a los aficionados que no los pudieron acompañar presencialmente.

CIFRAS: 0.93 es la efectividad vitalicia de Toledo en 13 juegos ha lanzado en finales / 8 son los lanzamientos que necesitó para ambos relevos en la presente instancia