Wilfredo Tovar: Nos falta ese pequeño empujón

beisbol venezolano

Viernes 8| 4:39 pm







La meta es llegar, estar listo y esperar la oportunidad para volver a Grandes Ligas. Me han dicho que el Spring Training será más que todo grandeligas y Triple A"

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. La situación deportiva de Leones del Caracas ha hecho peligrar su presencia en la postemporada de la LVBP 2020-2021, tras una peligrosa racha de 2-8 en sus últimos diez encuentros y ha perdido cinco de los seis juegos disputados desde que inició el 2021. Sin embargo, uno de sus baluartes Wilfredo Tovar cree que es cuestión de ajustes para retomar la senda del triunfo.

“Tenemos un equipo muy joven, que debe hacer ajustes, nos falta ese pequeño empujón. Pero estamos unidos, hacemos las cosas”, expresó el pelotero mirandino al departamento de prensa de los capitalinos. “cada uno estamos pendientes de lo que hay que hacer, y nos ayudamos”.

Posee average de .303 en los 32 juegos de la temporada, con diez carreras impulsadas y 21 anotadas, siendo además de los más destacados en los últimos días (.315 en los más recientes cinco choques), números que dan muestra del rendimiento de Tovar en momentos duros y que le permitió asegurar un nuevo pacto en las mayores con Mets de Nueva York.

Sobre su firma en MLB, el infielder de 29 años se siente cómodo al retornar con la divisa que lo hizo debutar en la gran carpa en 2013. “Bien contento, vuelvo a casa. Contento de estar allí. Allí di los primeros pasos como profesional. Últimamente me han llamado; me dicen que llegue 100% listo, que llegue sano, a darlo todo como siempre lo he hecho”.

Tratará de pisar los campos de Grandes Ligas, por lo que intensificará su trabajo en Venezuela para llegar en mejor forma a los entrenamientos primaverales. “La meta es llegar, estar listo y esperar la oportunidad para volver a Grandes Ligas. Me han dicho que el Spring Training será más que todo grandeligas y Triple A”.

Finalmente, Tovar se siente esperanzado. “Hay muchas posibilidades de que pueda comenzar arriba con ellos”. Pero primero, deberá aportar para que los capitalinos lleguen a instancias superiores, tratar de conseguir eso que no ha podido desde que llegó en 2016 y por lo que ha luchado, ser campeón.

Caracas amaneció este viernes a medio juego de la clasificación en la división central, pese a su registro de 15-21 en lo que va de temporada, lo cual ya no le permitirá jugar para récord positivo.