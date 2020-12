Maikel García, el prospecto patrocinado por Ronald Acuña Jr.

beisbol venezolano

Martes 1| 6:12 pm







No venía con planes de jugar, más que todo tenía que trabajar mi físico y estar más fuerte (...) Cuando llegué aquí me llamó Jimmy Meayke (directivo), para que ingresara a las prácticas"

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. Sangre nueva empieza a correr en Tiburones de La Guaira, en medio de una temporada 2020-2021 plagada de nuevas promesas que se exhiben en los campos nacionales. Uno de ellos contó, incluso poco antes de debutar e iniciar el certamen, con el patrocinio de una figura estelar de la talla de Ronald Acuña, el campocorto Maikel García.

Según el "abusador" en un live de Instagram horas antes del estreno de la zafra de los salados frente a Leones del Caracas, el nacido en el año 2000 es el pelotero "más completo" que tienen. Su promedio en sus diez primeros turnos fue de .400, con tres extrabases y un porcentaje de .1000 en defensa, algo importante en los dirigidos por Gustavo Molina.

"Me sentí muy orgulloso de haber debutado en esta liga, es el sueño que cualquier pelotero venezolano quiere tener, me he disfrutado cada momento en estos tres primeros partidos y me los he gozado muy bien, como siempre lo soñé", expresó el oriundo de La Sabana a Meridiano.Net sobre lo que ha vivido en este arranque de campaña.

Por su rimbombante actuación ofensiva en el primer choque, en el que se fue de 4-3 con tres impulsadas, pasó de ser octavo en el line-up inaugural al segundo en el siguiente, y primero en el choque del domingo frente a Tigres de Aragua. "Me siento muy contento de estar ayudando al equipo, orgulloso de mí. Solamente voy al plato a buscar de poner la pelota en juego y tratar de estar en base y darle la oportunidad a los hombres de fuerza para que traigan carreras".

A la LVBP llegó con detalles en su bateo, pues en tres campañas de ligas menores, en tres niveles distintos, no ha podido batear por encima de .300 y su average vitalicio tras 157 encuentros es de .247, con 21 extrabases en 571 turnos. Su organización en Estados Unidos, Reales de Kansas City, fue enfática en el trabajo que esperan realice en el país.

"Me mandaron a trabajar mis decisiones a la hora de hacer contacto, swing y eso es lo que estoy trabajando en esta liga y me he mantenido enfocado en eso", avisó quien en 2020 y debido a la cancelación de las temporadas en las granjas de MLB, realizó un trabajo específico de dos meses mandado por los monarcas. "Trabajé mucho en el bateo y me fue muy bien".

Todo muy por el contrario a su defensiva, la cual tiene pocas cosas que pulir, y, en concepción de Reales, "es de Grandes Ligas", como le han dicho. "Siento que soy un shortstop completo". De por vida, su porcentaje de fildeo en las paradas cortas es de .961, debido a 20 pecados en 1160.2 innings.

No iba a jugar

Los planes de García eran muy distintos a los que la gente puede imaginar, pues luego de un año sin jugar, probablemente iba a Venezuela a buscar una oportunidad para obtener turnos y experiencia de cara al 2021, pero eso no pasaba por su mente hasta hace días.

"Cuando terminó el programa instruccional, no venía con planes de jugar, más que todo tenía que trabajar mi físico y estar más fuerte, eso fue lo que me dijeron y que trabajara en el bateo. Cuando llegué aquí me llamó Jimmy Meayke (directivo), para que ingresara a las prácticas, me dijo que se encargaría del permiso", contó el guaireño.

Su intención era ganarse un puesto, y lo logró con creces. "Estoy trabajando en las cosas que me dijo el hitting coach antes de venir y en mi físico con gimnasio", avisó.

Su relación con Ronald

Muy cercanos dado el lugar de procedencia, la relación del novato García con el estelar pelotero de Bravos de Atlanta es amplia, al punto tal de ayudarle en muchos aspectos de juego. Solo los separa poco menos de tres años de diferencia, pero la experiencia de uno sobrepasa la del otro.

"Tengo demasiada comunicación con Ronald, siempre nos mantenemos en contacto cuando estamos en Estados Unidos, porque él está en Atlanta y yo en Arizona, siempre estamos hablando, le pido consejos para batear, como jugar la pelota y siempre me está dando consejos porque Grandes Ligas es un nivel superior que Ligas menores", dijo alguien que si en algo aventaja a Acuña es en la pelota criolla, ya que el "Abusador" no ha debutado aún.

Como lo ha hecho siempre en su carrera, más desde que irrumpió en el "Big Show", Acuña no podía dejar de decirle al joven cómo debe actuar en el terreno de juego. "Siempre me aconseja que esté enfocado y juegue duro siempre".

Sueño cumplido

La firma y oportunidad de jugar con Tiburones de La Guaira no pasa desapercibido con él, quien agradeció por estos momentos en los cuales, en tan poco tiempo, logró jugar en su propia casa al disputarse el primer juego en el estadio Fórum La Guaira de Macuto, algo que lo llenó de alegría.

"Es un orgullo haber estado en el debut del Fórum, es algo que Tiburones de La Guaira ha estado esperando por mucho tiempo, me sentí confiado, obviamente era mi casa, mi tierra y nos va a servir mucho en la temporada", aseguró García, quien espera ver aficionados en las gradas de ese recinto pronto, para contar con un plus adicional en sus siguientes visitas.

La primera victoria de la justa para el cardumen fue allí, en su tierra natal, frente a Tigres de Aragua (9-1), con gran actuación del prospecto y sus jóvenes compañeros.

Equipo y mánager

El impacto de García no ha pasado desapercibido dentro del dugout escualo, con el que empieza a fraternizar y ya tiene una llave a la ofensiva que promete producir mucho, el infielder Kelvin Meleán. Ambos se ubicaron en los puestos 1 y 2 del line-up de Molina en la jornada dominical, para responder con creces al dar tres hits entre ambos, remolcar cuatro carreras y anotar una rayita.

Eso sí, cualquiera que cree que tienen una vida de conocerse está lejos de la realidad. "Con Kelvin Meleán me conozco desde hace dos semanas, desde que empezaron las prácticas, no nos conocíamos antes pero tenemos una buena comunicación en lo defensiva y ya que en el primer juego en La Guaira nos pusieron primer y segundo bate, nos dieron la confianza de ayudar al equipo y tener hombres en posición anotadora".

Incluso, ambos estuvieron entre la segunda almohadilla, como combinación de dobleplays, que no pasa de una categoría Sub-23. Produjeron en todos los aspectos, hecho palpable en el resultado.

Ahora, con los más grandes lo importante es adquirir conocimientos, aún y cuando sabe que debe competir con ellos para salir en la alineación. Del que más ha aprendido es de su paisano, el experimentado infielder Daniel Mayora, quien apenas tiene una semana oficialmente como tiburón.

"Desde que llegó Daniel Mayora he estado hablando con él y me ha ayudado a cómo jugar defensivamente, conoce más a los peloteros, me dice cómo debo moverme, jugarle a uno y otro", indicó García, quien ve positivo compartir con peloteros de mayor jerarquía.

También está Edgar Durán, uno de los mejores remolcadores de La Guaira en la campaña anterior, quién le ha lanzado tips al pararse en el home, cómo enfrentar a lanzadores. Sobre Heiker Meneses "He hablado poco. Llegó hace pocos días y también me ha ayudado, es bueno jugar con esos veteranos porque ayudan tanto defensiva como ofensivamente".

Cabe destacar que el de Guarenas es el campocorto habitual de Tiburones desde hace unas zafras atrás, pero a fin de cuentas, lo importante en la novena salada es que sobren piezas, no que falten.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para otro "paisano", el timonel del equipo que apenas debutó como estratega en la LVBP. "Con Gustavo siempre me mantengo hablando, me da consejos de cómo son los catchers en esta liga, algunos no saben lanzar a las bases y eso me va a servir mucho porque soy un jugador muy hábil, me gusta correr y robar las bases".

En las ligas menores posee 48 bases robadas, aspecto al que le quiere sacar punta en el circuito nacional. "Lo tengo en mente cada vez que estoy en base, me guío de su consejo para ayudar al equipo", concluyó quien espera no quedar en sorpresa, sino hacerse realidad.