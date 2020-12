Revancha para iniciar la segunda semana

beisbol venezolano

Lunes 30





Harold Capote Fernández

Este domingo en Maracay un tablazo de Rafael “Balita” Ortega, en el cierre del noveno capítulo, liquidó a Leones y las emociones del antagonismo entre aborígenes y melenudos prosiguen mañana en Caracas desde las 6:00.

Esperado estreno Ronald Herrera es el criollo 367 en las Mayores y el 23ro que debutó primero en la Gran Carpa antes que en la LVBP; hoy por vez primera irá a la lomita para abrir por Leones del Caracas.

El derecho debe ser seguido en la rotación por Frank López mañana vs Tiburones, Carlos Quevedo y Eduard Reyes ante Tigres el jueves y el viernes, Alsis Herrera en el primero del sábado vs Águilas; aún debe definirse el lanzador para el segundo juego.

Por su parte, Caribes va mañana con David Martínez (en su estreno con la Tribu), Emmanuel Ramirez estará el miércoles vs Tigres, Mayckol Guaipe y Liarvis Breto el jueves y viernes ante Tiburones y Wilfredo Ledezma irá el sábado a primera hora vs Navegantes, falta por anunciar al serpentinero del duelo dos.

Cinco ases magallaneros Erick Leal abrirá mañana vs Águilas; tentativamente estarán Wilfredo Boscán y Robert Zárate para el doble juego ante Bravos el miércoles. Yohán Pino irá el jueves y Félix Doubront el viernes ante Cardenales. El sábado Henderson Álvarez estará en el primero vs Caribes.

Bravos listos en Margarita, Mario Sánchez va mañana vs Cardenales, Manuel Rondón y Melvi Acosta este miercoles vs Magallanes, Omar Bencomo Jr. el jueves ante Zulia, Henry Centeno el viernes vs Águilas y están por definir los brazos para el domingo.

Cifras: 3 entradas lanzó Ronald Herrera en Grandes Ligas (2017 con Yanquis)

1.98 efectividad de Félix Doubront en tres temporadas en la LVBP.