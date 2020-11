Breyvic Valera: Las situaciones no harán que Bravos sea menos

beisbol venezolano

CARACAS. Las últimas semanas fue de gran incertidumbre para Bravos de Margarita, pero dentro de su seno siempre hubo convicción en salir y dar lo mejor de sí, a pesar de las circunstancias que lo rodean, o así lo dio a entender una de sus figuras actuales el toletero Breyvic Valera, ganador de un Premio Víctor Davalillo al Más Valioso en la LVBP.

"Esta temporada va a ser algo ruda por las situaciones, algunos cambios, pero eso no va a hacer que Bravos de Margarita sea menos. Siempre he tenido en mente que hemos tenido buen equipo, hemos dado la pelea", dijo a Meridiano.Net el pelotero que de entrada parece ser el líder de la novena debido a su currículo.

Pocos jugadores en el país pueden decir que son MVP del certamen local y están en play, además de vestir camisetas pesadas en Grandes Ligas como las de Cardenales de San Luis, Yanquis de Nueva York (los más ganadores en MLB) y Dodgers de Los Ángeles. Por allí pasó el utility nativo de Montalbán, estado Carabobo, quien ahora jugará "en casa" debido a la localía de los neoespartanos en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Solo acumularon dos días de práctica antes de saltar al terreno de juego para debutar en la campaña, debido a situaciones internas complejas, Sin embargo, el beisbolista de 28 años trabajó fuerte para estar en el mejor estado de forma física, al punto de "sentirse bien".

"Físicamente me siento bastante bien, mi swing, mi guante, mis piernas están bastante bien, nunca me descuide, siempre me mantuve entrenando fuerte y aunque no es igual que estar jugando, cumplí con mi rutina", avisó el ambidiestro, quien no jugó en 2020 debido a los efectos de la pandemia del Covid-19.

Valera tenía dos rondas eliminatorias sin jugar con Bravos, pero es un madero probado. En seis temporadas exhibe promedio de .305 y desde la campaña 2013-2014, la segunda de su carrera, ha demostrado que es una pieza valiosa de la organización insular.

"Me siento igual que siempre. Trabajando en lo que siempre me ha ayudado a hacer el papel que hago en todos los años, sé que para muchos este nuevo reto va a ser un poquito fuerte, pero dejamos todo en manos de dios y trabajaremos duro para tener resultados positivos", soltó el carabobeño, quien sabe que sobre estas cosas, no puede colocarse más en la mente.

Parece ser el líder de la novena en esta 2020-2021 por su jerarquía, pero eso no representa algo que trastoque sus planes. "Trato de no meterme muchas cosas en la mente, sigo mi plan y no me meto mucha presión. Pienso que tanta información en la mente hace que uno no haga el trabajo que tiene que hacer y de verdad este año trataré de hacer lo mismo que he hecho en toda mi carrera".

Todo será cuestión del juego a juego, que exprese en el terreno las habilidades que posee.

Confianza en el talento. El retorno de Henry Blanco al mando del dugout margariteño es motivo de júbilo para Valera, ya que con él al mando ha vivido sus mejores momentos en el circuito rentado nacional y ahora, con muchos jóvenes a su alrededor, es un liderazgo que se requiere.

"Henry Blanco es tremenda persona y nos va a ayudar mucho, más ahora que Bravos de Margarita este año va a ser un equipo joven, con bastante talento y ganas de jugar", dijo quien para las primeras de cambio se perfila en el cuadro interior de Bravos.

Como se veía desde hace varios torneos, este equipo le iba a llegar el momento de darle espacio a la sangre nueva, con el agresivo programa de firmas que realizaron en el primer lustro de la década que concluye a finales de diciembre. Esto motiva al jugador para dar la pelea por un pase en la división occidental, que da dos cupos a semifinales para cuatro elencos.

"Veo bastante juventud, bastante chamos buenos y con ganas este año, eso va a ser bastante importante para el equipo y el mánager, contar con talento joven dispuesto a ganar y dar lo mejor día a día", soltó el bigleaguer, quien desea estar sano para convencer a las franquicias de darle un nuevo contrato en Estados Unidos.

"Sé que estando sano y libre de lesiones podré dar lo mejor de mí y sé que pueden haber muchas oportunidades más adelante, con otras organizaciones. Agradecido con el equipo de Toronto y esperar qué sucede el año que viene", expresó, además de mencionar a Azulejos, conjunto que apostó por él en este 2020 pero que no se pudo llevar a cabo su participación al no poder salir del país debido a las restricciones de viaje provocados por la situación de salubridad.

Por el momento, lo más próximo de Valera está en Venezuela, para retomar aquel nombre que puso a Bravos de Margarita en la postemporada de la campaña 2016-2017, en la que ligó .356 de average en 61 encuentros, con 78 imparables, seis dobles, siete cuadrangulares, 28 remolcadas y 40 anotadas, suficientes para convencer a los periodistas que eligen al pelotero más destacado de una justa que lo escogieran a él, siendo el último criollo en ganar el galardón.

Repetir parece ser la meta, si la aspiración es jugar más allá del 10 de enero.