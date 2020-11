Alfredo González: Vengo a darlo todo por el Caracas

beisbol venezolano

Harold Capote Fernández

Pocos recuerdan (o hasta desconocen) que el nombre de Alfredo González pertenece a uno de los 429 venezolanos que han llegado a las Grandes Ligas.

Este receptor, nativo de Santa Teresa del Tuy, es el criollo 387 en ser parte del mundo único de las mayores, y esto no es cualquier cosa, pues por cada pelotero que llega a la Gran Carpa existen otros 95 que jamás lo harán.

En la última década la producción de receptores de alto nivel ha caracterizado a las canteras nativas; esto es un éxito pero también un agradable dilema en muchos elencos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Alfredo González y Leones del Caracas encajan a la perfección en esta afirmación porque solo ha disputado tres temporadas en el circuito local, situación que refuerza su compromiso para colocarse sus aperos y mostrarse en pleno ante el público local.

LVBP, trampolín de buen nivel

“Es importante jugar en Venezuela” subrayó tajantemente.

Y es que a pesar de los contratiempos extradeportivos de este 2020, González mantuvo la disciplina:

“Al principio de este año no pude viajar a los Estados Unidos por problemas con mi pasaporte, por lo que no me pude reportar a la organización de los Cachorros, además se presentó la pandemia y tuve que quedarme en el país, eso sí, manteniendo un estricto régimen de acondicionamiento físico”.

Dedicado a trabajar sus aspectos corporales y los concernientes a las actividades del beisbol, el mirandino se enfocó en el próximo torneo de la LVBP:

“Ya quiero volver al play, demostrar al público venezolano y en especial al caraquista lo que puedo hacer en el terreno, vengo a darlo todo por el Caracas”, confesó.

Al conversar de los Leones, él comprende la tradición ganadora que ha caracterizado a esta divisa que por primera vez transitó por una década sin alzar el título local.

“La meta no solo es llegar a la final, es ganar el título y en el Caracas este año tenemos un buen equipo; está (Wilfredo) Tovar, (Keibert) Ruiz, (Loiger), Padrón, (José) Rondón, (Alexander) Palma, (Ramón) Cabrera, (Ronny) Cedeño y mi persona”.

Rol en el esquema leonino

A pesar del reciente cambio que envía a Ramón Cabrera a Tigres de Aragua, en Leones abunda el talento para la posición más difícil de la pelota, sin embargo la disposición de González a la causa caraquista es total:

“Estoy dispuesto a jugar en la primera base, consumir turnos como bateador designado, lo importante es estar disponible para ayudar al equipo en lo que sea más necesario, (Víctor) Gárate cuenta conmigo al 100%” recalcó.

Sobre la llegada de Cedeño algunos se preguntan como encajaría este experimentado infielder, especialmente tras jugar los últimos seis años con Magallanes, algo que incluso puede ser visto como jocoso:

“¡Ningún tipo de inconvenientes! Acá todos somos profesionales y Ronny ni decir; él tiene mucha experiencia de la que todos podemos aprender” destacó.

Todos en la misma dirección

En los deportes grupales es vital la unificación de objetivos y González destaca que este año en Leones todos apuntan hacia el mismo fin:

“Todos tenemos la misma meta, ser campeones es algo que deseamos para nosotros y es nuestra deuda con la afición caraquista” reiteró.

Cifras: 992 % de fildeo de Alfredo González en 18 juegos como receptor en la LVBP| 10-1 su asistencias y errores en la posición número 2 en el circuito local