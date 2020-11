Leo Reginatto: Al 'Almirante' le gusta jugar agresivo

beisbol venezolano

CARACAS. Luego de dos agradables experiencias en el béisbol venezolano, Leonardo Reginatto despertó el interés de Navegantes del Magallanes para así convertirse en el primer brasileño en su historia, de cara a la temporada 2020-2021. Su versatilidad y estilo agresivo combina con el estilo que pretende impartir Carlos García, en su nuevo mandato en el buque.

“Me siento bien de jugar con un mánager como Carlos García, todos sabemos la historia de él con la organización y estamos trabajando fuerte para ayudar al equipo de mejor manera. Desde que llegué aquí me dijeron que a él le gusta jugar agresivo, y eso de mi parte nunca va a faltar”, dijo el nativo de Curitiba a Meridiano.Net.

Capital del estado de Paraná, en el sur del gigante amazónico, de allí proviene el prolífero madero de quien posee más de 100 hits en sus incursiones dentro de la pelota criolla, con 47 carreras remolcadas y 44 anotadas. Eso y el ojo de un viejo zorro del circuito lo llevaron hasta el extremo norte de Sudamérica, Valencia.

“Luis Blasini (asesor deportivo de la ‘nave turca’) fue el que me llamó y me dijo que Magallanes tenía interés en que yo fuera jugar con ellos. A mí siempre me gustó jugar en Venezuela, y siempre que tenga la oportunidad voy a jugar”.

Los planes con “Leo” es que custodie el cuadro interior del buque, especialmente la tercera base, pero está preparado para mucho más. “Creo que estaré jugando en varias partes del infield, pero eso es lo que yo siempre hice en mi carrera. Estoy trabajando fuerte para estar listo donde me necesiten”.

En ligas menores, su porcentaje de fildeo en la antesala es de .940 en 307 encuentros, con 47 errores en 2511.1 innings. Por su parte, en Venezuela ha cometido cinco pecados en 28 compromisos en esa posición, aunque en la campaña pasada jugó más en la inicial.

Recordar que integra un contingente extranjero lleno de paleadores que buscarán aprovechar el estadio José Bernardo Pérez. Junto a él están el jardinero estadounidense Cade Gotta, el inicialista colombiano Reynaldo Rodríguez, el patrullero dominicano Wellington Dotel y el poderoso norteamericano Marc Flores, quien se desempeña en primera base y el jardín izquierdo.

Todo OK con La Guaira

Para muchos aficionados, sorprendió que Tiburones de La Guaira no lo repitiera para este campeonato, luego de ser un bastión ofensivo del cardumen en la 2019-2020. Fue líder en imparables (53) y dobles (13), mientras fue tercero en impulsadas (22) dentro de la organización.

“Nunca tuve ningún tipo de problemas con ellos, creo que fue más una cuestión de estrategia de ellos mismos de buscar peloteros donde más lo necesitan”, comentó al respecto el pelotero de 30 años. “Tengo mucho respeto por la organización de Tiburones y a todos los que están allá”.

Esos planes de los escualos estaba traer un bateador de mayor fuerza, según estimaron ellos que puede ser el dominicano Jonathan Gálvez, a quien contrataron para cubrir la primera base y los jardines.

Quizá también motivado a su rendimiento en la postemporada del citado certamen, donde su promedio fue de .167 en 30 turnos, con cinco incogibles y cuatro anotadas, sin producidas. De todos modos, Reginatto demostró que con Tiburones, al menos de su parte, todo está bien.

A cuidarse

El 2020 lo alejó de los terrenos de juego, tras los efectos de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el calendario le sirvió para evaluarse mejor como jugador y mejorar aspectos suyos dentro del terreno de juego. “Trabajé mucho en mi parte física. Estoy mejor físicamente que los otros años”, soltó el brasileño.

Sin embargo, dicha situación de salubridad también le hará a estar más atento para evitar contagiarse y alejarse de la acción, siguiendo los protocolos que tanto la LVBP como Magallanes han impuesto a su plantilla, de la mano de los que MLB implementó en su temporada.

“Será una temporada muy diferente por el COVID-19. Comemos todas las comidas en el hotel para evitar estar saliendo, usamos mascaras siempre y limpiamos las manos con alcohol varias veces al día. Sabemos que nuestra salud puede ser afectada y estamos haciendo todo lo posible para estar sin ningún tipo de problema”, explicó el amazónico.

Su coterráneo Paulo Orlando, habitual legionario de Cardenales de Lara en el primer lustro de la década cerca de perecer, es el líder de los brasileños en hits conectados en el circuito rentado nacional con 244, seguido del propio Reginatto, quien posee 102, así que tratará de recortar esa distancia.