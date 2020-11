Este es el Bullpen de Leones para la temporada 2020 de la LVBP

beisbol venezolano

Sábado 21| 6:19 pm





FREDDY PERDOMO |

Los Leones del Caracas tienen en la mira terminar la temporada 2020 de la Liga Venezolana de Béisbol como campeones, pero para lograrlo deberán apoyarse en su más que talentoso bullpen, por lo que deberán procurar que todos se mantengan en plena forma a lo largo de la campaña.

Los dirigidos por el ex grandeliga Víctor Gárate tendrán una difícil tarea como lo es acabar con una sequía de 11 años sin conseguir un título en el béisbol invernal. Sin embargo, a primera instancia al presenciar el bullpen de Leones, podría ser un plus e ilusión para que los fanáticos del conjunto caraquista no dejen de creer en su equipo.

Esta es la lista:

Loiger Padrón

Miguel Socolovich

Yoimer Camacho

Francisco Carrillo

Jervic Chávez

Félix Carvallo

José Torres

Anthony Castro

Jhaner Linares