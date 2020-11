Cambio de Alexi Amarista: lo que ganan ambos elencos

beisbol venezolano

Harold Capote Fernández| @batesbeisbol

CARACAS. El movimiento deportivo de más impacto este martes en la LVBP es sin duda el cambio que envía al experimentado Alexi Amarista de Caribes de Anzoátegui a Tigres de Aragua.

En primera instancia, debido a su estatus en la pelota venezolana, pareciera que el gran ganador con este intercambio es el conjunto bengalí, sin embargo aún es muy pronto para esgrimir esta aseveración por lo que el cambalache debe ser analizado con más detalle.

Empecemos por Tigres, que recibe a un curtido jugador, con experiencia de Grandes Ligas, que puede desempeñarse de manera óptima tanto como infielder y jardinero, además es un bate de mucho peligro en nuestra liga.

Amarista, que se para a la zurda, es un curtido paleador en nuestra liga y debe ofrecer balance y seguridad en la parte alta del ataque aragüeño. Sus números de por vida lo respaldan

.293 de average (1596-468), .353 de OBP, 442 de SLG, .796 de OPS, 35 vuelacercas, 89 dobles, 22 triples, 200 carreras empujadas, 239 anotadas y 41 bases estafadas, sin dudas estadísticas muy sólidas en medio de un circuito que en lo que va de siglo se ha caracterizado por la alta productividad ofensiva.

Nos atrevemos a decir que para Caribes además, era “sano” salir de su contrato, pues Amarista en enero de este año expresó públicamente de concluir su ciclo en Puerto La Cruz, y siendo así ¿para qué mantener a un pelotero que ya no deseaba ser parte de la tribu?.

A los aborígenes por su parte llega David Martínez, un experimentado brazo que fortalece el cuerpo de pitcheo y que en caso de contingencias puede subir al montículo en calidad de abridor de emergencia, o en todo caso en la nueva tendencia de opener.

Él viene de una temporada baja con Cardenales de Lara, y su alta efectividad de 5.84 no es cónsona con su recorrido en la LVBP.

Martínez en un momento era un lanzador tan bien conceptuado en el seno de nuestra liga, que formó parte del cambio que en su momento envió al Rey Félix Hernández de Lara a los Navegantes del Magallanes.

De por vida en 197.2 entradas acumula marca de 8-8, 63 juegos (36 iniciados), 124 ponches, 59 pasaportes, whip de 1.34, promedio de jonrones cedidos de 0.96 y promedio de boletos de 2.69, lo que refleja control de la zona de strike.

Para Martínez y Caribes se plantean inmediatamente dos retos: demostrar que su cosecha de la 2019/2020 no es el inicio del descenso de sus cualidades, que simplemente se trata de una temporada baja, mientras que para la gerencia aborigen está el hecho de demostrar que no se equivocaron en su elección; ambos planteamientos naturalmente solo serán despejados con el tiempo y con hechos, números concretos.

Adaptación

Muy cierto es que la cueva de Tigres no es un parque tan beneficioso para los batazos como lo es la choza de los Caribes, sin embargo el José Pérez Colmenares de Maracay tampoco es un terreno hostil para bateadores, por lo que Alexi Amarista no debe tener inconvenientes de seriedad para adaptarse a este coso, simplemente tiene que adoptar su juego ofensivo a las variables de su nueva casa.

Por su parte para David Martínez, el acomodo en el Alfonso “Chico” Carrasquel si debe ser más complicado que su contraparte, pues este aforo es abiertamente favorable para batazos de largo alcance; el lanzador derecho al igual que Amarista, deberá acoplarse a las dimensiones de la que ahora es su sede, hacer valer y poner en práctica la inteligencia adquirida en sus ocho años como lanzador en Venezuela, eso hacen los buenos lanzadores, pitchear con inteligencia.

No olvidemos que Caribes en el cambio también trajo al novel Kevin Vicuña, muchacho de 20 años de edad que no lo hizo mal el año pasado en su único torneo disputado en la LVBP, dejando .275 de average (51-14).