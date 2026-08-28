Tucupita Marcano está encendido y no para de batear en Estados Unidos

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2026 ha marcado el regreso de Tucupita Marcano al beisbol estadounidense, más específicamente a la American Association, circuito independiente en donde el criollo se mantiene en forma de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Desde su llegada a este circuito, el utility criollo ha sabido mostrar el buen contacto con el madero que lo llevó a ser pieza clave de los Navegantes del Magallanes en la 2025/26, y ha dejado números realmente buenos hasta los momentos.

Este jueves 27 de agosto, Tucupita Marcano mostró precisamente esas cualidades positivas que tiene como bateador, al vivir una excelente jornada que contribuyó al triunfo de su equipo por pizarra de 13-8, y también para mejorar sus excelentes números.

Tucupita Marcano en llamas

En el duelo entre los Fargo–Moorhead RedHawks y los Sioux Falls Canaries de este 27 de agosto, Tucupita Marcano brilló como luz propia en la caja de bateo, al irse de 4-2 con par de imparables, un cuadrangular, dos anotadas y cinco rayitas remolcadas, además de boleto negociado.

El estacazo de Marcano llegó en la parte baja del tercer episodio, con hombres en segunda y tercera. El criollo pescó una recta que se quedó en todo el medio de la zona de strike, para conectar con contundencia y sacar la bola por todo el jardín derecho.

Gracias a esta excelente jornada, Tucupita Marcano batea para average de .315 en lo que va de año, con .879 de OPS, par de estacazos, 10 extrabases y 20 carreras remolcadas. Sin duda, se mantiene en buena forma de cara a la próxima campaña de la LVBP.