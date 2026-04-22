Sin decisión pero con hitos: Luzardo acecha marcas históricas entre venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo venezolano de los Filis de Filadelfia, Jesús Luzardo, se fue sin decisión este martes en un compromiso marcado por el alto volumen de lanzamientos y la exigencia máxima. El escenario fue el legendario Wrigley Field, donde los locales, los Cachorros de Chicago, terminaron imponiéndose en un duelo de estrategias que dejó al serpentinero criollo con sensaciones mixtas.

Una batalla de 100 lanzamientos en la "Ciudad de los Vientos"

Luzardo tuvo una labor de mucha resistencia, trabajando por espacio de 4.2 entradas. Durante su estancia en la lomita, el siniestro permitió apenas una carrera limpia y cinco imparables, pero sufrió con el control al otorgar cuatro boletos.

Lo más llamativo de su actuación fue el conteo: realizó exactamente 100 pitcheos (60 de ellos en zona de strike), una cifra inusualmente alta para no haber completado el quinto episodio. Esta estadística refleja lo mucho que pelearon los bateadores de Chicago cada turno, obligando al venezolano a trabajar intensamente en cada conteo.

Un inicio de temporada cuesta arriba

A pesar de su capacidad para abanicar rivales, Luzardo está buscando todavía su mejor forma en este 2026. Tras cinco aperturas, su registro se mantiene en 1-3 con una efectividad de 6.91. Si bien los contrarios le batean para un promedio de .295 y su WHIP se sitúa en 1.54, su capacidad de ponche sigue intacta, acumulando 33 abanicados en lo que va de campaña.

Tras los pasos de las leyendas venezolanas

La nota brillante de la jornada llegó en el plano histórico. Con su actuación de este martes, Luzardo alcanzó los 805 ponches de por vida en las Grandes Ligas. Esta cifra lo consolida en el puesto 17 entre los lanzadores venezolanos con más ponches en la historia de la Gran Carpa.

El camino hacia el "Top 15" está muy cerca, ya que tiene a tiro de piedra a dos nombres ilustres del pitcheo nacional:

Omar Daal: 806 ponches (a solo uno de distancia).

Ugueth Urbina: 814 ponches (a nueve de distancia).

Considerando su ritmo actual, es muy probable que en su próxima apertura Luzardo supere a Daal y se acerque peligrosamente a la marca del histórico cerrador Urbina, reafirmando que, a pesar de los altibajos en la efectividad, su brazo sigue siendo uno de los más dominantes en cuanto a potencia se refiere.