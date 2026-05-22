Peloteros venezolanos protagonizan pelea en las redes sociales

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Insólito encontronazo en las redes sociales, con dos peloteros venezolanos como protagonistas: Gorkys Hernández y Miguel Montero. Y es que, a raíz de unas declaraciones de Hernández en el podcast "Pura Bulla", Montero respondió de manera sumamente inesperada, desatando una polémica tremenda en las redes sociales.

Miguel Montero le responde a Gorkys Hernández

Por medio de una entrevista en el podcast "Pura Bulla", el jardinero Gorkys Hernández habló de su situación en las Grandes Ligas, y explicó la razón por la que no se pudo asentar en Las Mayores luego de tener bastante actividad en 2018, haciendo énfasis en que hubo un factor externo que le jugó en contra.

"No tuve nunca un agente que peleara por mí. El último que tuve, ni lo voy a nombrar, me decepcionó. En 2018 San Francisco me quería firmar. Viene el arbitraje, y al agente le dicen que tenían 1.250.000 para mí. Sin consultarme nada, él dijo que quería 2.100.000. Me dejaron libre, y me fui a Boston", contó Gorkys Hernández.

Ante estas palabras, Miguel Montero no se quedó callado y respondió en sus redes sociales. "El agente era yo, y él no quiso decir mi nombre porque todo lo que dijo es mentira", afirmó el toletero campeón de la Serie Mundial en 2016. Sin duda, una situación sumamente polémica e incómoda entre dos buenos toleteros criollos.