Omar Vizquel se despide de Juan Vené con estas sentidas palabras

La muerte del reconocido periodista deportivo venezolano Juan Vené generó numerosas reacciones dentro y fuera del mundo del béisbol, como era de esperarse. Entre quienes decidieron pronunciarse estuvo nada más y nada menos que Omar Vizquel, histórico campocorto de Venezuela en las Grandes Ligas.

El popular “Manos de seda” compartió un video para recordar al cronista y enviar sus condolencias a sus familiares. Habló también sobre la relación que existió entre las opiniones de Vené y su carrera profesional, tanto en la Gran Carpa como en las ligas invernales.

El ganador de 11 Guantes de Oro explicó que, tras conocerse la noticia, recibió una gran cantidad de mensajes relacionados con el fallecimiento del periodista. "Señores, se nos fue Juan Vené y he recibido más mensajes por la muerte del señor que por mi cumpleaños. La verdad es que la gente creía que con el voto de Juan Vené yo iba a tener la oportunidad de entrar al Salón de la Fama y no es así”, afirmó.

Omar Vizquel - Juan Vené

Durante sus declaraciones, el hombre de 59 años recordó especialmente las opiniones de Vené sobre los peloteros venezolanos que aspiran a formar parte del Salón de la Fama de Cooperstown.

"Acuérdense de que él nada más votaba una sola vez, y que no lo hizo fácil para muchos de nosotros los peloteros venezolanos. Fue un tipo que con sus comentarios fue duro y severo y a lo mejor hizo la cosa mucho más difícil, hablando mucho sobre la oportunidad de los criollos. Pero bueno, cada uno tiene una opinión y hay que respetarla, no solo la de él, sino la de las personas que tienen la posibilidad de votar al Salón de la Fama”, destacó.

Vizquel, además, cuestionó algunos de los mensajes que recibió después de la muerte del periodista. "Fueron comentarios muy irrespetuosos los que me mandaron y la verdad que no lo veo muy cordial en ese sentido. Quiero aprovechar para mandarle mi sentido pésame a todos los familiares del señor Juan Vené, a sus hijos, amigos más cercanos y, bueno, es una lástima”, declaró.

Más allá de las diferencias y de las críticas que marcaron parte de su relación con las opiniones de Vené a lo largo de los años, el mítico número 13 quiso destacar su carrera como periodista. "Yo fui uno de los fanáticos de sus crónicas al empezar mi carrera en el béisbol. La verdad que fue uno de los cronistas más destacados en la época de los años 80, mis respetos para él”, afirmó.

Finalmente, Omar Vizquel expresó sus condolencias a los hijos, familiares y amigos cercanos del reconocido cronista, dejando claro que, pese a las diferencias, también existió reconocimiento hacia su trayectoria y legado dentro del periodismo deportivo venezolano.