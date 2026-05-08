¡No irá a Leones! José Moreno será el manager de este equipo en la temporada 2026/27

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Uno de los dirigentes más codiciados de Venezuela ha salido del mercado. José Moreno, manager que comandó una de las mejores etapas de Bravos de Margarita en su historia y que ha sido vinculado constantemente con muchas novenas en nuestro país, ya consiguió equipo para la temporada invernal 2026/27: Naranjeros de Hermosillo.

José Moreno regresa a México

Y es que, a pesar de los rumores que llegaron a vincularlo como un posible candidato para asumir el puesto de manager de los Leones del Caracas, este viernes 8 de mayo los Naranjeros de Hermosillo, de la Liga Mexicana del Pacífico, anunciaron la llegada de José Moreno como nuevo manager del equipo.

De esta manera, "Cheo" dirigirá por segundo año consecutivo en el circuito invernal del país azteca, luego de una pasantía no tan exitosa en los Algodoneros de Guasave, organización que decidió prescindir de sus servicios luego de solo 32 encuentros al mando de la novena.

José Moreno había llegado a Guasave luego de dos temporadas fantásticas con los Bravos de Margarita en la LVBP. En la 2023/24, se metió en la postemporada e incluso se llevó el premio al Manager del Año. Una campaña después, en la 2024/25, guió a Bravos a la primera Final de su historia, en donde cayeron derrotados ante Cardenales de Lara.

Sin duda, el dirigente criollo tiene amplia experiencia y un currículum que presume par de premios al Manager del Año en Venezuela, por lo que Naranjeros de Hermosillo ha decidido confiar en él para buscar el título número 18 en la historia de la franquicia.