MLB: Yordan Álvarez habla sobre la importante calma que hay en los Astros pese a comenzar abajo (+Declaraciones)

La Serie de Campeonato entre Houston y Texas tras la victoria de los Astros en el tercer juego de la final en la Liga Americana, los dirigidos por Dusty Baker se hicieron fuertes lejos de su casa y la ofensiva respondió en el momento justo pese a no contar con el aporte esencial de un Yordan Álvarez que espera aportar con el madero en su próximo compromiso.

Álvarez viene siendo una de las grandes figuras de los Astros de Houston, la confianza de la fanaticada en el cubano es plena, El outfielder se fue de 4-2 y aunque no se fue para la calle esta vez (estuvo bastante cerca de hacerlo), puso su granito de arena con dos impulsadas y una anotada para que los siderales se quedaran con el tercer choque con marcador de 8-5.

En el postpartido, Álvarez dejó ver si satisfacción por la victoria: "No había otra opción, nosotros teníamos que salir a ganar y ya lo he dicho antes, este equipo una de las cosas que lo caracteriza es que no hay pánico, , creo que los muchachos lo demostraron, que vamos a guerrear".

Sobre las opciones de su equipo tras conseguir la victoria, Yordan quiso enfatizar en la mentalidad de los suyos y la calma para ir por el objetivo: "Como ya dije, aquí no hay pánico, la idea era salir a ganar aquí y eso fue lo que se hizo... Mañana tenemos que salir con la misma energía".

Para finalizar el pelotero caribeño resaltó que la confianza de los Astros para conseguir resultados en la carretera: "Creo que este año hemos jugado cómodos en la ruta, no es un secreto para nadie aunque no sabemos por que".