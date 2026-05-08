MLB: Una lesión frena ascenso de Jaison Chourio en Doble A

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El prometedor jardinero venezolano, Jaison Chourio, ha sido colocado en la lista de lesionados tras confirmarse un desgarro en el isquiotibial derecho. La noticia llega en un momento crítico para el prospecto de los Guardianes de Cleveland, quien apenas sumaba sus primeros turnos con los Akron RubberDucks tras ser promovido el pasado domingo.

Un debut interrumpido en Akron

Chourio, de 20 años, había generado altas expectativas tras su reciente ascenso desde Clase A Fuerte. Sin embargo, su adaptación al nuevo nivel de competencia se vio interrumpida abruptamente. En sus primeros dos compromisos con la sucursal Doble A, el joven bateador no logró conectar imparables en seis turnos oficiales.

Las alarmas se encendieron hace dos días, cuando el pelotero tuvo que abandonar el encuentro de manera prematura. Lo que inicialmente se reportó como una molestia física terminó confirmándose como una distensión en la pierna derecha, una lesión recurrente en jugadores de su perfil explosivo que lo obligará a permanecer fuera del terreno por un tiempo indeterminado.

El dominio previo en Lake County

Antes de este percance, Chourio estaba firmando una temporada sobresaliente con los Lake County Captains. Su desempeño en Clase A Fuerte fue la razón principal de su ascenso meteórico. En 21 juegos disputados, registró una línea ofensiva de .321 de promedio, un porcentaje de embasado de .433 y un slugging de .487.

Además de su capacidad con el madero, su velocidad fue un factor determinante. Chourio acumuló 10 bases robadas en ese lapso, demostrando ser una amenaza constante en las almohadillas. Esta combinación de contacto y rapidez lo posiciona como una de las piezas más valiosas en el sistema de granjas de la organización.