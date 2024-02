MLB: ¡Tienen con qué! Salvador Pérez cree en llegar a postemporada en 2024

Salvador Pérez tendrá una nueva oportunidad para guiar a unos más maduros Reales de Kansas City a la postemporada 2024 de la MLB. Como capitán del conjunto, y con los años contados formando parte del mejor béisbol del mundo, el careta cree firmemente que el conjunto está bien armado para obtener un lugar entre los clasificados a los playoffs en la venidera campaña.

El nacido en Valencia, Venezuela, no sabe lo que es firmar una ronda regular lo suficientemente buena para hacerse con una plaza, al menos, en el comodín del joven circuito desde que se alzó con la Serie Mundial siendo pieza fundamental del conjunto soberano en 2015.

"Este año, llegamos a los playoffs", dijo Pérez el pasado sábado. "Tenemos objetivos personales. A todo el mundo le gustaría ganar un Guante de Oro. A todo el mundo le gustaría ganar una Plata (Slugger). Todo el mundo quiere ir al Juego de Estrellas. Sé que he probado todo eso. Solo quiero volver de nuevo y probar lo que se siente al estar en los playoffs. Y ese es mi objetivo este año".

En 2023 los dirigidos por Matt Quatraro tuvieron el segundo peor récord de toda la Liga Americana, solo siendo mejores que los Atléticos de Oakland, tras acumular un registro de 56 victorias y 106 derrotas. Sin embargo, para la justa que comienza el 28 de marzo se postulan como una de las escuadras que podrían dar una sorpresa, debido a que cuentan con un roster colmado de jóvenes llenos de talento; comenzando por el venezolano Maikel García, el campocorto Bobby Witt Jr. y el inicialista Vinnie Pasquantino.

"Sé que a nadie le gustó, pero se acabó", subrayó "Salvy" refiriéndose a la actuación de la novena en la zafra más reciente. "No me importa el año pasado. Me estoy concentrando en 2024 y voy a por todo".

Además, el receptor y líder en el vestuario de la franquicia de Kansas confesó que se sentía bastante emocionado al saber la gran cantidad de adquisiciones que había logrado la gerencia en la temporada muerta. Desembolsaron más de 100 millones de dólares para conseguir a Seth Lugo, Michael Wacha, Will Smith, Chris Stratton, Hunter Renfroe, Garrett Hampson, Adam Frazier y Austin Nola en la agencia libre; aunado a Nick Anderson y Kyle Wright vía cambio con los Bravos de Atlanta.