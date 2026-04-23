MLB: Shohei Ohtani se une a esta histórica lista de lanzadores en los Dodgers

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El inicio de la temporada 2026 ha tenido un protagonista claro en las Grandes Ligas, y su nombre no sorprende para nada: Shohei Ohtani. El fenómeno japonés ha arrancado el calendario con una actuación dominante desde el montículo, dejando claro que su impacto con los Los Angeles Dodgers va mucho más allá de lo ofensivo.

En sus primeras cuatro aperturas del año, el pelotero de 31 años ha superado las 20 entradas lanzadas permitiendo una o ninguna carrera limpia, un registro que lo coloca en una élite histórica dentro de la Liga Nacional y de la franquicia californiana.

Shohei Ohtani - MLB

Lo que está construyendo Ohtani en este arranque de campaña lo sitúa como una nueva historia que solo él puede escribir en este deporte. Desde que el promedio de carreras limpias comenzó a registrarse oficialmente en la Liga Nacional en 1912, solo un grupo muy reducido ha logrado abrir una temporada con semejante dominio.

En esa lista aparecen figuras como Kenta Maeda en 2016, y el legendario Fernando Valenzuela, quien lo consiguió en dos ocasiones (1981 y 1985). También figura Wheezer Dell en 1916. Sin embargo, lo que distingue a Ohtani es que su impacto no se limita al pitcheo, lo que añade una dimensión única a su hazaña.

Más allá de los números, su dominio en el montículo se traduce en confianza para su equipo y presión constante para los rivales. Su repertorio de lanzamientos, combinado con su capacidad para ajustar durante el juego, lo convierte en un desafío casi imposible para los bateadores.

Finalmente, si logra sostener este ritmo, no solo estará firmando una de las mejores aperturas de temporada recientes, sino que podría marcar un precedente dentro de la organización de los Dodgers. En un deporte lleno de historia, Shohei Ohtani sigue encontrando la forma de destacar con capítulos propios en el mejor beisbol del mundo.