MLB: ¿Qué ajustes aplicó Luis Arráez para mejorar su ofensiva en los últimos juegos?

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Luis Arráez volvió a ser protagonista con los Phillies de Filadelfia durante la jornada de este miércoles, al comandar la ofensiva en la victoria por 4 a 1 sobre los Marlins de Miami. El venezolano terminó la noche de 4-2, con un jonrón, dos carreras impulsadas y dos anotadas.

El batazo de vuelta completa llegó en un momento importante para el infielder, quien atraviesa una recuperación ofensiva después de un periodo de ajustes tras su llegada a Filadelfia. Además, extendió a siete juegos consecutivos conectando al menos un imparable.

Arráez encontró la fórmula para recuperar su ritmo

Después del compromiso, la Regadera explicó en una entrevista a El Extrabase cuáles han sido los cambios que le permitieron reencontrarse con su mejor versión ofensiva. Para él, la clave no estuvo en modificar su enfoque en el plato, sino en recuperar energía y ajustar su rutina diaria.

“El ajuste que he hecho es tratar de descansar más. Me pegó un poco el horario de San Francisco, sentía que no tenía fuerzas, pero he tratado de descansar e ir al gimnasio a hacer mis pesas. Bajar un poquito más mi rutina de swings y salir más positivo todos los días”, comentó.

Los resultados comenzaron a verse de inmediato. Durante esta seguidilla de siete encuentros, Luis Arráez suma 12 imparables, incluyendo dos dobles y un jonrón, además de seis carreras impulsadas, cinco anotadas y promedio de .400.

Desde su llegada a los Phillies, el venezolano también ha asumido una nueva responsabilidad dentro del lineup. Y es que actualmente ocupa el puesto de cuarto bate, aunque aseguró que el lugar en el orden no cambia su manera de afrontar los turnos.

“Me he sentido bien. Como le he dicho a Don (Mattingly), si me pones de noveno bate ahí estará Luis Arráez. No trato de pensar en qué orden al bate estoy. En mi mente está lo que Luis Arráez sabe hacer que es poner la bola en juego, y gracias a Dios me ha salido bien”, señaló.

El mensaje de Arráez para Javier Sanoja

Más allá de su propia actuación, Arráez también tuvo palabras para Javier Sanoja, quien conectó un cuadrangular en ese mismo encuentro para evitar la blanqueada de los Marlins.

El tres veces campeón bate venezolano destacó la mentalidad del joven pelotero y comparó su proceso con sus primeros años en las Grandes Ligas, cuando aprovechaba cada oportunidad que recibía.

“Yo estoy orgulloso de (Javier) Sanoja, siempre lo he dicho. Es un chamo que me hace recordar cuando yo llegué a Minnesota, que nos daban un juego de oportunidad y lo aprovechábamos al máximo. Es un Guante de Oro porque juega duro y si no te pones las pilas contra él te la va a sacar (de jonrón). De verdad le deseo lo mejor”, expresó.

Con su reciente reacción ofensiva, Luis Arráez busca consolidarse nuevamente como una de las piezas importantes de la ofensiva de Filadelfia, mientras continúa adaptándose a su nueva organización tras el cambio desde San Francisco y, además, con la mente puesta sobre un nuevo título de bateo.