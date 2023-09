MLB:¿Podrá regresar a la acción este año? Vea con lo que está caminando Luis Arráez (+video)

En el final de la temporada, la mayoría de las miradas están enfocadas en Ronald Acuña Jr., sin embargo, Luis Arráez también puede hacer historia esta campaña, a pesar de que es incierto su regreso a la alineación en lo que resta de zafra.

El de San Felipe sufrió un esguince durante la práctica de los Marlins de Miami el pasado 19 de septiembre, lo que lo obligó a estar par de juegos fuera del lineup.

Posteriormente, la "Regadera" se recuperó y jugó el sábado ante los Cerveceros de Milwaukee, pero cuando parecía que todo estaba en orden y que estaba recuperado al 100% de la molestia, Arráez sufrió un pequeño incidente en el dugout, tras resbalarse motivado a que apagaron las luces del estadio antes de salir a cubrir en el noveno capítulo, por ende tuvo que abandonar el compromiso.

Aunque la gerencia dice que lo están llevando día a día, todo parece indicar que es muy difícil ver jugando nuevamente al criollo en lo que resta de zafra regular, debido a que en la tarde de este martes fue evidenciado caminando con una tobillera con la cual no se notaba nada cómodo, lo que quiere decir que aún no puede desplazarse bien por sus propios medios y eso no es alentador, para el pelotero venezolano.

Los Marlins siguen con posibilidades de meterse en los playoffs por la vía del comodín y esperan que la ausencia de la "Regadera", por estos días, no les afecte sus aspiraciones, para luego contar con él en la ronda de postemporada.