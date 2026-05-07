MLB: Paul Skenes dicta una cátedra de pitcheo en sus últimas 7 aperturas

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Paul Skenes ratificó su estatus de superestrella al completar otra gran actuación en 2026. Esta temporada el joven lanzador que no tuve su mejor inicio, ya registra 7 aperturas con un nivel superlativo. El de Piratas de Pittsburgh busca su próximo Cy Young en Grandes Ligas.

Skenes en la victoria 1-0 de Piratas contra Diamondbacks de Arizona: 8.0 entradas, 2 hits, 7 ponches. Con esos números está registrando su 7ma apertura con 1.32 ERA. Nada mal para un pelotero que ya fue Cy Young en Liga Nacional y que comenzó un poco lento en 2026.

Paul en esas 7 aperturas recientes registra: 5-1, 41.1 entradas, 19 hits, 6 carreras limpias, 5 boletos y 45 ponches. El lanzador de 23 años ya es parte de la élite de Piratas, pero además, está llamado a ser una de las máximas figuras del beisbol en la MLB en los próximos 15 años.

Piratas de Pittsburgh en una campaña positiva

Piratas de Pittsburgh es uno de los equipos que comienzan decepcionando a su afición y terminan con la misma dinámica. Sin embargo, en este 2026, el equipo ha estado logrando un buen ritmo de juego con una ofensiva total y una defensa sólida a lo largo de estos meses.

En esa línea, Paul Skenes ha estado trabajando fuerte para sumar al equipo. 5 victorias en 8 aperturas, para ser uno de los mejores lanzadores del año. Por si fuera poco, Brandon Lowe, Ryan O'Hearn, Bryan Reynolds y Oneil Cruz han estado superlativos con el madero.

Números de Paul Skenes con Piratas de Pittsburgh en 2026

Paul Skenes está desarrollando una campaña digna de ser un candidato al premio Cy Young de Liga Nacional. Aún falta mucho por disputar, pero con sus 5 victorias, está muy encaminado a lograr un fantástico resultado en la temporada regular; solo necesitar bajar un poco la efectividad.

Números de Skenes en 2026:

- 8 juegos, 8 aperturas, 5-2, 2.36 ERA, 42.0 entradas, 23 hits, 11 carreras limpias, 4 jonrones, 7 boletos, 46 ponches, 0.71 WHIP