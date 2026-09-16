MLB: ¿Nueva lesión? Aaron Judge sale del juego de los Yankees de Nueva York

Vuelven a sonar las alarmas en el Bronx. Este miércoles 16 de septiembre, en el entorno de los Yankees de Nueva York, se genera una nueva preocupación alrededor de su máxima estrella. Aaron Judge, capitán y jardinero, fue retirado del encuentro frente a los Minnesota Twins durante la sexta entrada tomando su turno al bate tras sentir una molestia, cuando Nueva York se encontraba abajo 2-0 ante los Twins de Minnesota.

El “juez” fue sustituido en su turno al bate por Heliot Ramos, quien ingresó como bateador emergente. La salida llamó especialmente la atención porque no se trató de un cambio habitual o planificado previamente.

Aaron Judge – Yankees - MLB

La situación generó preocupación entre los seguidores de Nueva York en las redes sociales debido al contexto reciente del actual MVP durante todo este 2026. El pelotero de 34 años había regresado apenas el 8 de septiembre después de permanecer más de tres meses en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en la costilla derecha.

Además, el capitán venía de protagonizar un momento importante en la serie contra Minnesota. El lunes conectó un cuadrangular de tres carreras, su primero desde que volvió de la lista de lesionados, en la victoria de los Yankees por 8-3.

Durante la transmisión de YES Network, el exmánager y campeón de Serie Mundial, Joe Girardi, reaccionó a la inesperada sustitución y señaló que “tiene que haber algún problema”.

La salida también tomó relevancia porque los Yankees habían anunciado previamente que estaban administrando cuidadosamente los días de descanso de Judge durante el cierre de la campaña regular.

Sin embargo, hace pocos minutos se dio a conocer que salió del campo por tensión en la parte inferior de la pierna derecha, según la periodista de Yes Network, Meredith Marakovits.

Finalmente, la atención queda puesta ahora en las declaraciones que pueda ofrecer el cuerpo técnico de los Yankees y en la evaluación que reciba Aaron Judge con esta nueva lesión que puede cambiar drásticamente los planes de su organización de cara a la postemporada.