MLB: Mira cuáles son los juegos pautados para este sábado, 30 de mayo

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Ya llegó el fin de semana y la cartelera del mejor beisbol del mundo está bastante buena. Por esa razón, te mostraremos cuáles son los choques pautados para este sábado, 30 de mayo.

Uno de los aspectos notables, es el regreso a la lomita de Martín Pérez después de una sobresaliente actuación más reciente, la cual espera repetir Rojos de Cincinnati.

Juegos para hoy en la MLB:

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) 2:10 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Bailey Ober) vs Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) 4:05 p.m.

- Padres de San Diego (Michael King) vs Nacionales de Washington (Foster Griffin) 4:05 p.m.

- Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) vs Orioles de Baltimore (Brandon Young) 4:05 p.m.

- Reales de Kansas City (Seth Lugo) vs Rangers de Texas (Kumar Rocker) 4:05 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 4:10 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) vs Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 4:10 p.m.

- Marlins de Miami (Tyler Philips) vs Mets de Nueva York (Christian Scott) 4:10 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) vs Astros de Houston (Peter Lambert) 4:10 p.m.

- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Rojos de Cincinnati (Brandy Singer) 7:15 p.m.

- Cachorros de Chicago (Ben Brown) vs Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) 7:15 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) vs Rockies de Colorado (Ryan Feltner) 9:15 p.m.

- Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) vs Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) 10:05 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) vs Marineros de Seattle (Bryan Woo) 10:00 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) vs Dodgers de Los Angeles (Roki Sasaki) 10:10 p.m.