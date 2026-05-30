MLB: Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes

Una nueva jornada de las Grandes Ligas se efectuó este viernes, 29 de mayo, y como de costumbre, te mostraremos cómo se puso la tabla de posiciones tras los recientes resultados.
El equipo de Bravos de Atlanta llegó a 39 lauros y ningún otra organización de su división ha llegado a 30 victorias todavía, manteniéndose como el mejor conjunto de su división y de toda la MLB.
Mira las posiciones en el viejo circuito:
División Este:
- Bravos de Atlanta (39-19)
- Phillies de Philadelphia (29-28)
- Nacionales de Washington (29-29)
- Marlins de Miami (26-32)
- Mets de Nueva York (24-33).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (34-20)
- Cardenales de San Luis (30-25)
- Cachorros de Chicago (31-27)
- Rojos de Cincinnati (29-27).
- Piratas de Pittsburgh (30-28).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (37-20)
- Padres de San Diego (32-24)
- Cascabeles de Arizona (31-25)
- Gigantes de San Francisco (22-35)
- Rockies de Colorado (21-37).
Así están las posiciones en el nuevo circuito:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (35-19)
- Yankees de Nueva York (35-22)
- Azulejos de Toronto (29-29)
- Orioles de Baltimore (26-32)
- Medias Rojas de Boston (23-33).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (34-25)
- Medias Blancas de Chicago (30-27)
- Mellizos de Minnesota (27-31)
- Reales de Kansas City (22-35)
- Tigres de Detroit (22-36).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (29-29)
- Atléticos (27-30)
- Rangers de Texas (26-31)
- Astros de Houston (26-33)
- Angelinos de Anaheim (22-36).
