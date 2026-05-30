MLB: Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este viernes

Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 01:24 am

Bravos de Atlanta se pone a tiro de las 40 victorias 

Una nueva jornada de las Grandes Ligas se efectuó este viernes, 29 de mayo, y como de costumbre, te mostraremos cómo se puso la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

El equipo de Bravos de Atlanta llegó a 39 lauros y ningún otra organización de su división ha llegado a 30 victorias todavía, manteniéndose como el mejor conjunto de su división y de toda la MLB.

Mira las posiciones en el viejo circuito:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (39-19)
  2. Phillies de Philadelphia (29-28)
  3. Nacionales de Washington (29-29)
  4. Marlins de Miami (26-32)
  5. Mets de Nueva York (24-33).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (34-20)
  2. Cardenales de San Luis (30-25)
  3. Cachorros de Chicago (31-27)
  4. Rojos de Cincinnati (29-27).
  5. Piratas de Pittsburgh (30-28).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (37-20)
  2. Padres de San Diego (32-24)
  3. Cascabeles de Arizona (31-25)
  4. Gigantes de San Francisco (22-35)
  5. Rockies de Colorado (21-37).

Así están las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (35-19)
  2. Yankees de Nueva York (35-22)
  3. Azulejos de Toronto (29-29)
  4. Orioles de Baltimore (26-32)
  5. Medias Rojas de Boston (23-33).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (34-25)
  2. Medias Blancas de Chicago (30-27)
  3. Mellizos de Minnesota (27-31)
  4. Reales de Kansas City (22-35)
  5. Tigres de Detroit (22-36).

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (29-29)
  2. Atléticos (27-30)
  3. Rangers de Texas (26-31)
  4. Astros de Houston (26-33)
  5. Angelinos de Anaheim (22-36).

