MLB: Números de los cuatro ases venezolanos en la receptoría esta temporada

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Venezuela vuelve a mostrar el gran talento que tienen los receptores criollos en el beisbol de las Grandes Ligas al establecerse que esta temporada 23 cátchers han despuntado con excelentes actuaciones, el último de ellos fue Ethan Salas, quien se tomó su primer cafecito este miercoles con los Padres de San Diego.

Se puede decir que Venezuela es considerada la principal productora de receptores de élite en el béisbol de las Grandes Ligas, destacando con figuras consagradas como Salvador Pérez y William Contreras.

En la actual temporada el desempeño de los cátchers criollos ha sido por demás impresionante, pues son 23 los que han colocado muy en alto el Tricolor Nacional y no solo es ello pues en el Día Inaugural trabajaron detrás del plato hasta 8 compatriotas.

Un listado de oro

De acuerdo a la investigación del experto en beisbol, Wilmer Reina, los criollos que han defendido la receptoría en la actual campaña han sido: Eliezer Alfonzo Jr. (Dodgers), Francisco Álvarez (Mets), Moisés Ballesteros (Cachorros y Angelinos), William Contreras (Cerveceros), Elías Díaz (Reales y Rangers), Freddy Fermín (Padres).

De igual forma, se han desempeñado: Sandy León (Bravos), Rafael Marchan (Filis), Omar Martínez (Angelinos), Gabriel Moreno (Cascabeles), Carlos Narváez (Medias Rojas y Orioles), Pedro Pagés (Cardenales).

Se unen al grupo Jhonny Pereda (Marineros), Salvador Pérez (Reales), Yohel Pozo (Orioles), Jeferson Quero (Cerveceros), Jesús Rodríguez (Gigantes), Sebastián Rivero (Angelinos), Keibert Ruiz (Nacionales), Alí Sánchez (Yankees), Luis Torrens (Mets), Eduardo Valencia (Tigres) y el más reciente es Ethan Salas, quien debutó ayer con los Padres de San Diego y es considerado un super prospecto.

Los más sobresalientes

Así llega el momento de establecer cuáles han sido los receptores venezolanos que más han destacado en esta campaña y por ende han sido principales bastiones para sus respectivos equipos:

William Contreras (Cerveceros de Milwaukee): Se mantiene como el referente ofensivo más sólido de la posición en la Liga Nacional, figurando en la parte alta de los listados de productividad y repitiendo su condición de estelar absoluto.

Promedia sobre .260 con un poder respetable que incluye más de 15 jonrones y cifras cercanas a las 80 impulsadas, afianzado como el eje principal de los Cerveceros.

Contreras destaca como uno de los mejores receptores de la actualidad en el viejo circuito. Ha ganado múltiples premios Bate de Plata y brilla tanto a la ofensiva como en la defensa

Gabriel Moreno (Cascabeles de Arizona) es el protagonista de alto impacto gracias a su excelente contacto con el madero, aportando un promedio respetable y un alto valor en WAR defensivo y ofensivo. Registra un promedio con el bate por encima de .285, con un OPS sólido y métricas de WAR cercanas a 3.5, peleando palmo a palmo en la ofensiva de la Nacional.

Salvador Pérez (Reales de Kansas City). El veterano capitán aporta liderazgo invaluable y veteranía ininterrumpida en la máxima categoría. Esta campaña acumula 17 cuadrangulares y más de 60 carreras impulsadas en más de 120 juegos disputados como titular indiscutible de Kansas City.

Salvador tiene nueve convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata. Ganó el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial en el año.

Eduardo Valencia (Tigres de Detroit): El joven receptor novato sorprendió fuertemente al firmar un inicio de carrera explosivo y récord para un venezolano al conectar un número importante de cuadrangulares en sus primeros partidos.

Conviene destacar que cerca del 40% de los receptores extranjeros en los juegos del Opening Day en la temporada provinieron de Venezuela, reflejando una profundidad sin precedentes.

Receptores de abolengo

Víctor Martínez jugó como receptor y bateador designado. Fue convocado a cinco Juegos de Estrellas y ganó tres Bates de Plata gracias a su excelente ofensiva.

Baudilio Díaz: Fue un ícono en la década de los 80. Superó récords ofensivos para la época con los Filis de Filadelfia y asistió a dos Juegos de Estrellas

Ramón Hernández: Jugó durante 15 temporadas en las Grandes Ligas. Custodió el pentágono en más de 1.400 partidos y asistió al Juego de Estrellas.

Wilson Ramos: Fue seleccionado al Juego de Estrellas y ganó el Bate de Plata. Además, logró recibir tres juegos sin hits ni carreras en su carrera.

Henry Blanco: Jugó 16 temporadas en las mayores. Sobresalió por su gran inteligencia y defensa de élite detrás del plato.

Emporio de receptores

Se ratifica, entonces, que la actuación de los receptores venezolanos en la temporada 2026 de la MLB puede calificarse como sobresaliente y de dominio histórico, consolidando al país como la máxima factoría mundial de cátcher en la Gran Carpa.

“Salvy” es el más completo

Según una encuesta publicada por el portal online de Meridiano, Salvador Pérez es el mejor receptor venezolano de la historia al reunir 735 votos (45.7%), superando a Baudilio Díaz, que ocupa la segunda posición con 558 votos a favor (34.7%), y en el tercer lugar de la lista, Henry Blanco, con 96 votos (6%).