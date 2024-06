MLB: La curiosa coincidencia en todos los jonrones de Isaac Paredes (+dato)

Cuando se desglosa el arte de batear, la ciencia permite detallar cifras sencillamente interesantes. Por ejemplo, esta peculiaridad del infielder mexicano Isaac Paredes, cortesía del sistema Statcast (implementado desde 2015).

Si algo ha demostrado el oriundo de Hermosillo, en sus cuatro temporadas en las Grandes Ligas, es su poder y capacidad de batear. Pero lo que más llama la atención de sus 63 jonrones en MLB, es que todos llevan la misma dirección: el jardín izquierdo.

Una particularidad que data de 4 años

Esta particularidad capturó la atención de la opinión pública y fue objeto de debate en la red social X:

Lo cierto del historial de jonrones de Paredes es que -hasta ahora- no conecta cuadrangulares al sector central o derecho del terreno de juego. Sin embargo, esto no es un sinónimo de que no posea la habilidad de batear hacia la banda contraria.

La principal referencia ofensiva de Tampa Bay

Asimismo, sus cifras este 2024 hablan por sí solas. En 54 juegos, el mexicano lidera a los Rays de Tampa Bay en AVG, OBP, SLG y OPS con una línea ofensiva de .296/.398/.505/.894. Además, exhibe la mayor cantidad de jonrones (10), hits (58), extrabases (con 11 dobles), carreras impulsadas (32) y boletos (25) en su equipo.