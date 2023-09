MLB: Juan Soto mostró síntomas de cansancio en los últimos compromisos

Padres de San Diego es uno de los equipos más decepcionantes de la actual campaña 2023 en Las Mayores, aun así se pueden rescatar algunos puntos positivos para el conjunto de los "Frailes".

Juan Soto es uno de ellos a pesar de haber tenido un comienzo sumamente lento a nivel ofensivo. Posteriormente, el jardinero enderezó el rumbo, asistió al Juego de Estrellas y está terminando con números muy interesantes de cara a un posible contrato multianual.

No obstante, en esta oportunidad no se hablará de su producción, sino que el dominicano ha sido un jugador fijo en la alineación del mánager Bob Melvin. Debido a esto, el joven pelotero ha mostrado síntomas de cansancio en sus últimos encuentros.

"Se siente mucho, no voy a mentir. Algunos días me despierto un poco cansado, hoy fue uno de esos días en los que me siento genial. Bob Melvin me llamó esta mañana y me preguntó cómo me siento. Le dije que me siento genial, solo hay días en los que sientes que has estado jugando muchos juegos”, comentó Juan Soto.

El pelotero de 24 años, ha sido el jugador con más partidos disputados en lo que va de campaña 2023. De hecho, ha estado en el terrero en los 146 compromisos de los Padres de San Diego, por lo que no es descabellado presenciar su primera zafra completa.

Claro está, la directiva y el cuerpo técnico de la organización deberán mantener su mirada fija en el dominicano, ya que no están buscando forzar sus condiciones físicas y más cuando están cerca de perder la oportunidad de estar en la postemporada.

Por último, Soto ha conectado 133 imparables, entre ellos 28 dobles, un triple y 29 cuadrangulares. Además de esto, acumula 89 carreras impulsadas con un promedio ofensivo de .260.