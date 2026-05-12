MLB: Estos son los principales candidatos al Novato del Año en 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya comienza a definir a las jóvenes figuras que están causando impacto en ambas ligas. A poco más de un mes del arranque de campaña, la pelea por el premio al Novato del Año luce cada vez más intensa y no es para menos, con varios peloteros mostrando condiciones para convertirse en las nuevas estrellas de la MLB.

Como parte del seguimiento al desempeño de los debutantes más destacados, MLB.com consultó a 39 especialistas para conocer quiénes consideran los principales candidatos al galardón en la Liga Nacional y la Liga Americana.

La evaluación no solo tomó en cuenta las estadísticas acumuladas hasta ahora, sino también el potencial de cada jugador para mantener su rendimiento durante el resto de la temporada y lo que pueden influir en sus diferentes organizaciones.

Novato del Año - Liga Nacional y Liga Americana

En la Liga Nacional, el nombre que más fuerza ha tomado es el de Nolan McLean. El lanzador de los Mets ha sido una de las grandes revelaciones desde que apareció en las Grandes Ligas el año pasado y su nivel en 2026 confirma que no fue casualidad.

El derecho dejó marca de 5-1 y efectividad de 2.06 en sus primeras cinco aperturas durante 2025, conservando así su condición de novato para esta campaña.

Durante las primeras semanas del calendario, McLean se ha consolidado como uno de los pitchers jóvenes más dominantes de la Nacional. El serpentinero lidera a los novatos calificados en ponches con 57 y también encabeza departamentos importantes como WHIP y promedio de bateo permitido.

En la Liga Americana, Munetaka Murakami se ha convertido rápidamente en una pieza clave para los Medias Blancas. El inicialista japonés ha demostrado toda la calidad ofensiva que generó expectativas antes de su llegada a MLB y actualmente figura entre los bateadores novatos más productivos de la campaña.

Finalmente, el japonés de 26 años sobresale por su poder al liderar a los novatos en cuadrangulares, slugging, OPS y bases alcanzadas. Además, ha mostrado paciencia y disciplina en el plato gracias a su alto número de boletos recibidos dentro de este prestigioso deporte.