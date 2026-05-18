MLB: Estos son los líderes ofensivos de la Liga Americana

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La lucha por la corona ofensiva en la Liga Americana ha comenzado con una intensidad notable en este primer tercio de la temporada de Grandes Ligas 2026. Diversos bateadores de perfil estelar y algunas sorpresas han tomado el control de los principales departamentos estadísticos del joven circuito.

El equilibrio entre el poder puro y el contacto oportuno mantiene una contienda sumamente cerrada en las casillas de cuadrangulares, carreras impulsadas, promedio de bateo y OPS. A continuación, se detallan los cinco jugadores que dominan los registros ofensivos en lo que va del año.

Líderes de Cuadrangulares en la Liga Americana

El apartado de poder mantiene un empate en la cima absoluta del circuito con dos artilleros que no dan tregua a los lanzadores contrarios, seguidos muy de cerca por tres bateadores de fuerza comprobada.

Munetaka Murakami: 17

Aaron Judge: 17

Yordan Álvarez: 15

Byron Buxton: 15

Ben Rice: 15

Máximos Productores de Carreras

Jonathan Aranda: 34

Munetaka Murakami: 32

Yordan Álvarez: 31

Jake Burger: 31

Colson Montgomery: 31

Consistencia en el Promedio de Bateo

Shea Langeliers: .337

Riley Greene: .320

Yordan Álvarez: .316

Bobby Witt Jr.: .303

Ben Rice: .301

El Dominio del OPS en el Joven Circuito

En este departamento se observa el impacto real de los líderes de la liga.