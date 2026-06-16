MLB: Estos son los juegos para este martes, 16 de junio

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Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se disputará este martes, 16 de junio y por lo tanto, te mostraremos cuáles son los desafíos pautados en esta jornada.

Para esta oportunidad, vuelven todas las organizaciones a la acción y el venezolano Jesús Luzardo va en busca de una salida de calidad en el primer choque del día a las 6:40 p.m.

Juegos para hoy en la MLB:

- Marlins de Miami (Tyler Philips) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Michael Wacha) vs Nacionales de Washington (Foster Griffin) 6:45 p.m.

- Azulejos de Toronto (Dylan Cease) vs Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) 6:45 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Davis Martín) vs Yankees de Nueva York (Gerrit Cole) 7:05 p.m.

- Mets de Nueva York (Kodai Senga) vs Rojos de Cincinnati (Brady Singer) 7:10 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) vs Bravos de Atlanta (Grant Holmes) 7:15 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) vs Cerveceros de Milwaukee (Robert Gasser) 7:40 p.m.

- Padres de San Diego (Michael King) vs Cardenales de San Luis (Andre Pallante) 7:45 p.m.

- Rockies de Colorado (Ryan Feltner) vs Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) 8:05 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Zebby Matthews) vs Rangers de Texas (Kumar Rocker) 8:05 p.m.

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Astros de Houston (Hunter Brown) 8:10 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) vs Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) 9:40 p m

- Orioles de Baltimore (Brandon Young) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 9:40 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) vs Atléticos de Oakland (Jack Perkins) 9:40 p m.

- Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) vs Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) 10:10 p.m.