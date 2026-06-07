MLB: Este es el dato seguro de Meridiano para la jornada de hoy

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Se cierra un nuevo fin de semana de acción en el beisbol de las Grandes Ligas, con una buena cantidad de importantes y emocionantes encuentros en diversos parques a lo largo y ancho de Estados Unidos, en lo que además se presenta como un menú más que interesante para aquellos a los que les gusta probar su suerte en el mejor beisbol del mundo.

Es por eso que, de cara a la jornada del 7 de junio de 2026, Meridiano te trae un dato más que interesante para uno de los compromisos que está por disputarse, en este caso, el de Guardianes de Cleveland y Rangers de Texas, en donde parece haber un favoritismo claro inclinado hacia uno de los equipos.

El dato seguro de Meridiano

En este caso, aunque hay un duelo de pitcheo muy bueno, y chocan dos equipos que son bastante parejos, se puede decir que los Rangers de Texas lucen como una opción cantada para el duelo ante los Guardianes de Cleveland. ¿La razón para este análisis? Jacob DeGrom es el pitcher anunciado por Texas.

El diestro es uno de los mejores lanzadores de la época, y aunque ha tenido una campaña de altibajos, hay muchas razones para confiar en él de cara a este compromiso. Por ejemplo, en 40 apariciones al plato ante el actual roster de Cleveland, DeGrom tiene un average en contra de tan solo .152, y un 30% de tasa de ponches, por lo que ha sido dominante.

Por si fuera poco, el estelar pitcher de los Rangers acumula una efectividad sensacional de 1.52 jugando en casa, y efectividad de 0.69 en juegos de día, por lo que todo está dado para que tenga una brillante presentación ante Cleveland.