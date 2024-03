MLB: Disfrute del arduo trabajo de Pablo Sandoval para volver a Grandes Ligas (+Video)

El experimentado antesalista venezolano, Pablo Sandoval, se encuentra viendo acción en el Spring Training del 2024 con los Gigantes de San Francisco, equipo con el que llegó a la gloria en el mejor beisbol del mundo. Sin embargo, las cosas no parecen estar saliendo de la mejor manera para él, al menos eso dicen las estadísticas ofensivas.

Por esa razón, "Kung Fu Panda" tendrá que redoblar sus esfuerzos si quiere ganarse un cupo de cara al Opening Day de la Gran Carpa, el cual se aproxima rápidamente y no existe margen de error para los staff técnicos de las organizaciones.

Uno de los aspectos positivos que tiene el criollo actualmente, es su buen estado físico, respecto al que mostró en su última experiencia como big leaguer, cuando se uniformó con los Bravos de Atlanta en el 2021 -mismo año que resultaron campeones de la Serie Mundial-.

Sandoval fue muy criticado en sus mejores años en Estados Unidos debido a su evidente problema de sobrepeso. Sin embargo, un aspecto que muchos fanáticos desconocen es que el criollo sufría de un inusual comportamiento de la glándula Tiroides, lo que le impedía reducir sus tallas.

Para lograr adelgazarse hasta obtener la figura que posee en la actualidad, hubo un trabajo incansable de por medio. Algunos daban por finalizada la trayectoria de Pablo por el beisbol profesional, pero él nunca dejó de esforzarse para mejorar como persona y mantener el buen nivel como pelotero.

Un claro ejemplo del sacrificio realizado por Pablo Sandoval en estos últimos años ha quedado evidenciado con un video publicado en la red social Instagram, en la cuenta "teamsosaperformance", donde se le observa al slugger haciendo entrenamientos exigentes para alcanzar la anhelada meta de volver a MLB.

"Si alguien me preguntara a quién quiero parecerme, le diría que a Pablo", escribió el entrenador en la descripción.

"Aquí tenemos a alguien que lo ha hecho todo como jugador profesional y, sin embargo, su PASIÓN, DESEO y COMPROMISO le dieron otra oportunidad de jugar a lo que ama. No lo hizo de la noche a la mañana, sino a lo largo de varios años de esfuerzo constante", soltó. "Conociéndote, aún no has terminado".

De esa manera es claro el arduo trabajo que ha tenido Sandoval para poder saltar a los terrenos de juego en el máximo nivel del beisbol estadounidense. En ese mismo sentido, él confesó en su momento que le gustaría tener una última contienda con los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el equipo de sus amores.