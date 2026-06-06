MLB: Cuatro venezolanos buscan brillar desde el montículo este sábado 6 de junio

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos se apoderan de los focos en las Grandes Ligas este sábado 6 de junio. En un hecho no tan común, hasta cuatro serpentineros nacidos en nuestro país subirán a la lomita, para fungir como abridores de sus respectivos equipos en esta interesante jornada sabatina.

Keider Montero, de los Tigres de Detroit; Luinder Ávila, de los Reales de Kansas City; Eduardo Rodríguez, de los Cascabeles de Arizona; y Ranger Suárez, de los Medias Rojas de Boston, estarán viendo acción desde tempranas horas de la tarde, para buscar triunfos importantes para sus respectivas temporadas.

Cuatro criollos al montículo:

Keider Montero:

El primero en saltar a la lomita será el derecho Keider Montero, de los Tigres de Detroit, quien se medirá a los Marineros de Seattle. Montero tiene números decentes ante Seattle, ya que el actual roster de dicho equipo le batea para apenas .241 en 35 apariciones al plato.

El diestro ha tenido una temporada de altibajos, pero de números aceptables. En 12 aperturas y 62.0 entradas de acción, tiene foja de dos triunfos y tres derrotas, pero tiene una efectividad buena de 3.63 y un WHIP todavía mejor de 0.98.

Luinder Ávila:

Un rato después, otro derecho venezolano también verá acción, cuando Luinder Ávila y sus Reales de Kansas City se enfrente a Joe Ryan y los Mellizos de Minnesota. Ávila tiene tan solo par de episodios en su carrera ante los Mellizos, por lo que no hay una muestra clara de lo que se puede esperar.

El caraqueño viene de su mejor apertura de la campaña, al lanzar cinco episodios sólidos ante los Rojos de Cincinnati, equipo ante el que permitió solo dos inatrapables y una carrera limpia.

Eduardo Rodríguez:

El mejor abridor venezolano de 2026 vuelve a la acción. El zurdo Eduardo Rodríguez se medirá este 6 de junio a los Nacionales de Washington, quienes contarán con Zack Littell como rival del venezolano. Ante este roster de Washington, "E-Rod" acumula 16 apariciones al plato y un average en contra de tan solo .200, con una alta tasa de ponches del 31.3%.

Además, la campaña del zurdo ha sido realmente formidable. En 12 aperturas, tiene cinco triunfos y solo una caída, con efectividad de 2.24 y WHIP de 1.19, números realmente estelares.

Ranger Suárez

La jornada cerrará a lo grande con Ranger Suárez. El zurdo de Pie de Cuesta vivirá su primera visita como miembro de los Medias Rojas de Boston al Yankee Stadium, en un duelo que será del más alto calibre.

El criollo tiene marca de dos triunfos y tres derrotas en lo que va de año, y su efectividad es de 3.38, que sigue siendo buena pese a los problemas vividos en sus últimas dos aperturas. Ahora, le toca vivir la rivalidad más importante del beisbol en un escenario hostil.