MLB: Bradgley Rodríguez sigue haciendo el trabajo en estos playoffs

Si bien no se le puede restar mérito a Bradgley Rodríguez por haber llegado tan lejos, hay algo que no se puede ocultar que sí sacó de su padre, Francisco "Kid" Rodríguez: los pantalones para subirse al montículo y así lo está demostrando en su primera postemporada en las Grandes Ligas.

El derecho de apenas 22 años está recibiendo la confianza de su manager y, hasta ahora, ha respondido con creces. Esta noche volvió a lanzar e hizo el trabajo.

Bradgley Rodríguez ha venido a "apagar el fuego" en dos ocasiones

El lanzallamas criollo suma un par de presentaciones como relevista en estos playoffs: la primera fue en el segundo duelo del Wild Card ante Cachorros de Chicago, situación en la que vino con las bases llenas y un out, logrando sacar el inning sin permitir carreras. En esa ocasión, lanzó 1.2 episodios sin aceptar ni un indiscutible y los Padres aseguraron su clasificación a la Serie Divisional en ese choque.

Mientras que en la jornada de hoy, primer desafío de la instancia mencionada, el manager Craig Stammen lo trae en la misma situación (bases congestionadas), aunque con dos rivales ya retirados. Rodríguez dominó a Cooper Pratt con un rodado al shortstop, logrando "apagar el fuego nuevamente". Después de salir airoso en ese tercer tramo, Bradgley lanzó también el cuarto e igualmente lo sacó sin contratiempos.

En líneas generales, el pequeño "Rodríguez" suma 3.0 capítulos de labor en estos playoffs, con una efectividad inmaculada (0.00), un whip de 0.67 y ha logrado ponchar a cuatro oponentes, demostrando una sangre fría que espera mantener hasta que finalicen los playoffs.