MiLB: Prospecto de Magallanes pide paso en Boston a punta de batazos

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Las granjas de los Medias Rojas de Boston tienen a un protagonista indiscutible en este preciso momento: el campocorto venezolano Franklin Arias. El criollo, que en Venezuela pertenece a los Navegantes del Magallanes, no solo está cada vez mejor ubicado en los rankings de prospectos, sino que además vive un 2026 de ensueño para él.

Desde su firma con los patirrojos en enero de 2023, el oriundo de Caracas ha dejado buenas impresiones gracias a su excelente defensa, y a una fantástica capacidad de contacto con el madero. En 2026, además de demostrar nuevamente estas cualidades, ha añadido características nuevas que lo convierten en un prospecto realmente formidable.

Franklin Arias pide paso

A sus 20 años de edad, Franklin Arias ha ido escalando poco a poco en las granjas de los Medias Rojas de Boston, pero su nivel en Doble A durante este 2026 hace pensar que ya está cerca de estar listo para dar el tan ansiado salto hacia las Grandes Ligas.

El campocorto venezolano ha disputado 36 compromisos con los Portland Sea Dogs, filial Doble A de Boston, y sus números son de otro planeta. Registra un average genial de .346, además de .422 de OBP y un OPS sensacional de 1.084. En todo Doble A, es segundo en promedio, segundo en slugging y segundo en OPS.

Franklin Arias también 11 cuadrangulares conectados, su mejor marca en cualquier año en Ligas Menores, 29 carreras remolcadas e incluso cuatro bases robadas. Con su progresión meteórica, y con la incertidumbre que tienen los Medias Rojas en la parte central de su infield, habrá que ponerle especial atención al criollo.