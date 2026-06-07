MiLB: Pelotero del Magallanes se gana varios aplausos tras magnífica jugada

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Varios peloteros pertenecientes a los Navegantes del Magallanes están teniendo un 2026 muy positivo en Ligas Menores, algo que sin duda genera optimismo en la organización de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. El caso más reciente lo protagoniza Luis Suisbel.

Si bien la mayoría ha deslumbrado con la ofensiva, el carabobeño lo hizo en la jornada de este domingo con su guante, ganándose de esa manera varios aplausos durante el encuentro entre Everett AquaSox (Marineros de Seattle) y Eugene Emeralds (Gigantes de San Francisco) en Clase-A+.

Todo sucedió a la altura del cuarto episodio, cuando Luis Suisbel fue a buscar una elevado en zona de foul. Fue entonces cuando dio un gran salto para capturar una bola que tenía como destino las gradas del jardín izquierdo.

Números de Luis Suisbel en la temporada 2026 de la MiLB (Clase-A+)