¡A la caza de Miguel Cabrera! Jackson Chourio persigue récord entre venezolanos antes de los 23

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio continúa construyendo su historia en las Grandes Ligas y, a pesar de que los Cerveceros de Milwaukee cayeron 3-2 ante los Padres de San Diego, el venezolano protagonizó una destacada actuación ofensiva en la jornada de este lunes por la noche.

El jardinero se fue de 4-3 en el Petco Park y además consiguió una base robada, en una jornada que le permitió seguir escalando posiciones en un registro histórico entre los peloteros venezolanos.

Con apenas 22 años y 152 días, Chourio llegó a 109 partidos con al menos dos imparables en su carrera en Las Mayores. Esta cifra lo coloca en el segundo lugar entre los venezolanos que han conseguido más encuentros multihits antes de cumplir los 23 años, únicamente por detrás de Miguel Cabrera, quien alcanzó 129 compromisos de este tipo durante esa etapa de su trayectoria, de acuerdo con El Emergente y Baseball Referente.

Jackson Chourio en la historia de Milwaukee

El guardabosque también ocupa el segundo puesto dentro de la historia de los Cerveceros de Milwaukee en esta categoría entre peloteros de 22 años o menos. Sin embargo, todavía tiene una distancia considerable con el legendario Robin Yount, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien acumuló 193 encuentros de dos o más hits antes de cumplir los 23 años.

Los tres imparables conectados por Chourio fueron sencillos. Los dos primeros llegaron ante el abridor derecho Casey Mize, durante la primera y quinta entrada, mientras que el tercero lo consiguió en el octavo episodio frente al zurdo Adrián Morejón.

De esta manera, el venezolano volvió a registrar un juego de tres o más hits, algo que no conseguía desde el pasado 4 de agosto, para elevar sus registros a .280 de average, 17 jonrones, 47 remolcadas, 98 hits, 58 anotadas, .343 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .826 en 85 encuentros.